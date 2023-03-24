Mash сообщил об "амнистии" Меладзе после фразы "Героям слава"

Заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе, похоже, простили за фразу "Героям слава", сказанную им на выступлении в ОАЭ. Как сообщает Mash, компетентные органы посмотрели видео с концерта и решили, что в материалах дела нет объективно подтверждённых данных, что певец нарушил закон.

Это означает, что въезд в страну Валерию Шотаевичу не запретят и российского гражданства лишать не будут.