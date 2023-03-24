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24 марта, 07:51

Mash сообщил об "амнистии" Меладзе после фразы "Героям слава"

Mash: В скандальном видео с Валерием Меладзе не нашли состава преступления

<p>Похоже, в скандальном видео с концерта Меладзе в ОАЭ не нашли состава преступления. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian </p>

Похоже, в скандальном видео с концерта Меладзе в ОАЭ не нашли состава преступления. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian

Заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе, похоже, простили за фразу "Героям слава", сказанную им на выступлении в ОАЭ. Как сообщает Mash, компетентные органы посмотрели видео с концерта и решили, что в материалах дела нет объективно подтверждённых данных, что певец нарушил закон.

Это означает, что въезд в страну Валерию Шотаевичу не запретят и российского гражданства лишать не будут.

Источник в Минюсте: Меладзе могут признать иноагентом уже в ближайшие дни

Источник в Минюсте: Меладзе могут признать иноагентом уже в ближайшие дни

Напомним, что в начале этого года Меладзе оскандалился в Сети, ответив поклоннику "Героям слава!" после слов "Слава Украине!". Однако музыкант хотел усидеть на двух стульях и произнёс клич шёпотом, отодвинув микрофон. Но в России поведение исполнителя всё равно вызвало резкое осуждение, поэтому Меладзе пришлось оправдываться и неуверенно твердить, что он за мир во всём мире.

Марина Калегина
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