Источник в Минюсте: Меладзе могут признать иноагентом уже в ближайшие дни

Заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе в ближайшие дни могут признать иностранным агентом. Об этом во вторник сообщает SHOT со ссылкой на источник в Минюсте. По данным телеграмм-канала, заявление на имя генпрокурора с просьбой внести певца в список иноагентов подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Одна из причин — то самое видео, где исполнитель тихонечко продолжил фразу "Слава Украине" на корпоративе в Дубае. В начале января признать Меладзе иноагентом уже просил Фонд исторического наследия, но инициатива не получила хода. Теперь Меладзе, по словам источника, всё же должен попасть в список иноагентов — его кандидатура не раз обсуждалась в Минюсте.