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21 марта, 11:54

Источник в Минюсте: Меладзе могут признать иноагентом уже в ближайшие дни

SHOT: Валерия Меладзе в ближайшие дни могут признать иностранным агентом

<p>Признать Валерия Меладзе иноагентом генпрокурора попросил известный общественник Виталий Бородин. Фото © Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин </p>

Признать Валерия Меладзе иноагентом генпрокурора попросил известный общественник Виталий Бородин. Фото © Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин

Заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе в ближайшие дни могут признать иностранным агентом. Об этом во вторник сообщает SHOT со ссылкой на источник в Минюсте. По данным телеграмм-канала, заявление на имя генпрокурора с просьбой внести певца в список иноагентов подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Одна из причин — то самое видео, где исполнитель тихонечко продолжил фразу "Слава Украине" на корпоративе в Дубае. В начале января признать Меладзе иноагентом уже просил Фонд исторического наследия, но инициатива не получила хода. Теперь Меладзе, по словам источника, всё же должен попасть в список иноагентов — его кандидатура не раз обсуждалась в Минюсте.

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Напомним, что в начале этого года Меладзе оскандалился в Сети, ответив поклоннику "Героям слава!" после слов "Слава Украине!". Однако музыкант хотел усидеть на двух стульях и произнёс клич шёпотом, отодвинув микрофон. Но в России поведение исполнителя всё равно вызвало резкое осуждение, поэтому Меладзе пришлось оправдываться и неуверенно твердить, что он за мир во всём мире.

Марина Калегина
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