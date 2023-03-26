Ани Лорак рассказала о давлении со стороны Украины и продолжении концертов в РФ

Певица Ани Лорак впервые прервала молчание и высказалась о российской спецоперации. Она заявила, что продолжит выступать в России, поскольку её родная страна, Украина, начала давить на неё ещё в 2014 году и вызвала негативные последствия в жизни.

"Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моём сердце", — написала певица в соцсети.

По словам Лорак, в течение года её молчание относительно спецоперации подвергалось критике. Она отметила, что не хотела никого обидеть или задеть, и принесла извинения, если это произошло. Певица указала, что не поддерживает никакие формы насилия. При этом добавила, что никогда не оказывала военную помощь Украине.

"Гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знает моё прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне", — написала артистка.