Ани Лорак в День святого Валентина рассекретила нового возлюбленного

Известная певица Ани Лорак, которая не так давно объявила о расставании с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом, встречает День всех влюблённых не в одиночку. Артистка порадовала поклонников известием о том, что её сердце снова занято, и даже раскрыла имя избранника. Им оказался Исаак Виджраку — инструктор по йоге из Барселоны.

На своей страничке в запрещённой соцсети Лорак опубликовала серию фотографий с импозантным мулатом и прилюдно призналась ему в любви.

"Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду. Моя любовь", — говорится в трогательной валентинке.

Кстати, сам Исаак Виджраку в социальных сетях называет себя "целостным велнес-экспертом" и "создателем позитивной кармы". Мужчина исповедует "философию радости", продаёт "магические талисманы" и воспитывает маленького сына. У его "звёздной" пары тоже есть ребёнок. В прошлом Ани Лорак состояла в браке с бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу. У бывших супругов есть 11-летняя дочь София.