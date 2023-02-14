Ани Лорак в День святого Валентина рассекретила нового возлюбленного
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak
Известная певица Ани Лорак, которая не так давно объявила о расставании с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом, встречает День всех влюблённых не в одиночку. Артистка порадовала поклонников известием о том, что её сердце снова занято, и даже раскрыла имя избранника. Им оказался Исаак Виджраку — инструктор по йоге из Барселоны.
На своей страничке в запрещённой соцсети Лорак опубликовала серию фотографий с импозантным мулатом и прилюдно призналась ему в любви.
"Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду. Моя любовь", — говорится в трогательной валентинке.
Кстати, сам Исаак Виджраку в социальных сетях называет себя "целостным велнес-экспертом" и "создателем позитивной кармы". Мужчина исповедует "философию радости", продаёт "магические талисманы" и воспитывает маленького сына. У его "звёздной" пары тоже есть ребёнок. В прошлом Ани Лорак состояла в браке с бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу. У бывших супругов есть 11-летняя дочь София.
Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) — певица украинского происхождения, завоевавшая второе место на Евровидении-2008 с композицией Shady Lady. В 1995 году, когда ей было 17 лет, певица выступила в российском шоу юных талантов "Утренняя звезда" с песней "Боже мой". Когда девушка подавала заявку на участие, оказалось, что в программе уже значилась певица по имени Каролина, поэтому пришлось придумывать псевдоним — она прочитала свое имя наоборот и предстала перед зрителями как "новорождённая" Ани Лорак. Подробнее о творческой биографии этой яркой эстрадной звезды читайте на сайте uznayvse.ru