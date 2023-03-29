Доминик Джокер помечтал о новом сезоне "Фабрики звёзд"

Певец Доминик Джокер помечтал о возрождении "Фабрики звёзд" в 2023 году. По мнению участника четвёртого сезона шоу, программа могла бы стать актуальным событием для аудитории.

"Возрождение проекта в наши дни было бы актуальным? Да. Но, мне кажется, к этому проекту нужно очень правильно отнестись в реалиях сегодняшнего дня: и музыкально, и с точки зрения PR, хайпа, оформления. Нужно будет ввести определённые изменения, и тогда этот проект стал бы сейчас достаточно успешным", — объяснил он в интервью "Газете.ru".

Джокер также поделился своим мнением о том, почему некогда популярная передача перестала выходить. По его мнению, причина: простао шоу "примелькалось". Певец признался, что время участия в "Фабрике" вспоминает "только с благими эмоциями". Но он рад, что его карьера после проекта не остановилась, как это произошло с рядом артистов.