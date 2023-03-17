От Ван Гога до Цоя: Нейросеть нарисовала гостиные, в каких могли бы жить знаменитости из прошлого

Пофантазировать с помощью современных технологий всегда интересно. Именно поэтому Hoff обратился к нейросети Midjourney и сгенерировал гостиные известных и популярных личностей прошлого века. Как бы те жили в наши дни в обычных московских квартирах? Но одной покраской стен не обошлось, специалисты также подобрали мебель и декор для звёздных интерьеров.

Как бы сегодня выглядел диван, на котором отдыхал Ван Гог? Или стол, за которым делала бы заметки в дневнике принцесса Диана? Теперь у вас есть возможность на это посмотреть.

Так глазами нейросети выглядит гостиная Мерилин Монро. Фото © Предоставлено LIFE

Нейросеть Midjourney создала кусочек квартиры Ван Гога. Фото © Предоставлено LIFE

По запросу сеть Midjourney сгенерировала и нарисовала интерьеры таких выдающихся личностей, как Сальвадор Дали, Виктор Цой, Мерилин Монро, Энди Уорхол, принцесса Диана и Ван Гог. Каждая гостиная имеет свои отличительные черты и отображает характер звёздного владельца квартиры.

Так нейросеть рисует гостиную леди Ди, известной всем принцессы Дианы. Фото © Предоставлено LIFE

Midjourney показала, какая гостиная подходит Сальвадору Дали. Фото © Предоставлено LIFE

"Главными критериями в запросе для искусственного интеллекта мы указали расположение квартир в России и метраж комнаты не более 15 квадратных метров. Под все получившиеся гостиные мы подобрали в Hoff максимально похожую мебель и декор. Так что во время разглядывания интерьеров от Midjourney можно сразу же заказать понравившиеся вещи и создать "звёздную атмосферу" у себя дома", — комментирует шеф-редактор блога "Hoff Вдохновение" Анастасия Пальцева.

Вот так глазами нейросети выглядела бы комната Виктора Цоя. Фото © Предоставлено LIFE

Стильная гостиная Энди Уорхола, какой её нарисовала нейросеть Midjourney. Фото © Предоставлено LIFE