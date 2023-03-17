"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 07:30

От Ван Гога до Цоя: Нейросеть нарисовала гостиные, в каких могли бы жить знаменитости из прошлого

Представим, что известные личности прошлого смогли обустроить себе квартирку в современности, как бы она выглядела? Midjourney нарисовала и показала, и это просто эстетическое удовольствие.

<p>Коллаж © LIFE. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a>, © Предоставлено LIFE</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © Предоставлено LIFE

Пофантазировать с помощью современных технологий всегда интересно. Именно поэтому Hoff обратился к нейросети Midjourney и сгенерировал гостиные известных и популярных личностей прошлого века. Как бы те жили в наши дни в обычных московских квартирах? Но одной покраской стен не обошлось, специалисты также подобрали мебель и декор для звёздных интерьеров.

Как бы сегодня выглядел диван, на котором отдыхал Ван Гог? Или стол, за которым делала бы заметки в дневнике принцесса Диана? Теперь у вас есть возможность на это посмотреть.

Так глазами нейросети выглядит гостиная Мерилин Монро. Фото © Предоставлено LIFE

Так глазами нейросети выглядит гостиная Мерилин Монро. Фото © Предоставлено LIFE

Нейросеть Midjourney создала кусочек квартиры Ван Гога. Фото © Предоставлено LIFE

Нейросеть Midjourney создала кусочек квартиры Ван Гога. Фото © Предоставлено LIFE

По запросу сеть Midjourney сгенерировала и нарисовала интерьеры таких выдающихся личностей, как Сальвадор Дали, Виктор Цой, Мерилин Монро, Энди Уорхол, принцесса Диана и Ван Гог. Каждая гостиная имеет свои отличительные черты и отображает характер звёздного владельца квартиры.

Так нейросеть рисует гостиную леди Ди, известной всем принцессы Дианы. Фото © Предоставлено LIFE

Так нейросеть рисует гостиную леди Ди, известной всем принцессы Дианы. Фото © Предоставлено LIFE

Midjourney показала, какая гостиная подходит Сальвадору Дали. Фото © Предоставлено LIFE

Midjourney показала, какая гостиная подходит Сальвадору Дали. Фото © Предоставлено LIFE

"Главными критериями в запросе для искусственного интеллекта мы указали расположение квартир в России и метраж комнаты не более 15 квадратных метров. Под все получившиеся гостиные мы подобрали в Hoff максимально похожую мебель и декор. Так что во время разглядывания интерьеров от Midjourney можно сразу же заказать понравившиеся вещи и создать "звёздную атмосферу" у себя дома", — комментирует шеф-редактор блога "Hoff Вдохновение" Анастасия Пальцева.

Вот так глазами нейросети выглядела бы комната Виктора Цоя. Фото © Предоставлено LIFE

Вот так глазами нейросети выглядела бы комната Виктора Цоя. Фото © Предоставлено LIFE

Стильная гостиная Энди Уорхола, какой её нарисовала нейросеть Midjourney. Фото © Предоставлено LIFE

Стильная гостиная Энди Уорхола, какой её нарисовала нейросеть Midjourney. Фото © Предоставлено LIFE

В блоге Hoff вышла подборка с квартирами известных мировых личностей, которые были нарисованы искусственным интеллектом Midjourney. Обязательно загляните, очень интересно! В прошлый раз Лайф показал, как нейросеть видит города России и даже отдельные районы Москвы.

С помощью нейросетей районы Москвы превратили в людей, и они великолепны

С помощью нейросетей районы Москвы превратили в людей, и они великолепны

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • нейросеть
  • Знаменитости
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Наука и Технологии
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров