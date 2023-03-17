От Ван Гога до Цоя: Нейросеть нарисовала гостиные, в каких могли бы жить знаменитости из прошлого
Представим, что известные личности прошлого смогли обустроить себе квартирку в современности, как бы она выглядела? Midjourney нарисовала и показала, и это просто эстетическое удовольствие.
Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © Предоставлено LIFE
Пофантазировать с помощью современных технологий всегда интересно. Именно поэтому Hoff обратился к нейросети Midjourney и сгенерировал гостиные известных и популярных личностей прошлого века. Как бы те жили в наши дни в обычных московских квартирах? Но одной покраской стен не обошлось, специалисты также подобрали мебель и декор для звёздных интерьеров.
Как бы сегодня выглядел диван, на котором отдыхал Ван Гог? Или стол, за которым делала бы заметки в дневнике принцесса Диана? Теперь у вас есть возможность на это посмотреть.
Так глазами нейросети выглядит гостиная Мерилин Монро. Фото © Предоставлено LIFE
Нейросеть Midjourney создала кусочек квартиры Ван Гога. Фото © Предоставлено LIFE
По запросу сеть Midjourney сгенерировала и нарисовала интерьеры таких выдающихся личностей, как Сальвадор Дали, Виктор Цой, Мерилин Монро, Энди Уорхол, принцесса Диана и Ван Гог. Каждая гостиная имеет свои отличительные черты и отображает характер звёздного владельца квартиры.
Так нейросеть рисует гостиную леди Ди, известной всем принцессы Дианы. Фото © Предоставлено LIFE
Midjourney показала, какая гостиная подходит Сальвадору Дали. Фото © Предоставлено LIFE
"Главными критериями в запросе для искусственного интеллекта мы указали расположение квартир в России и метраж комнаты не более 15 квадратных метров. Под все получившиеся гостиные мы подобрали в Hoff максимально похожую мебель и декор. Так что во время разглядывания интерьеров от Midjourney можно сразу же заказать понравившиеся вещи и создать "звёздную атмосферу" у себя дома", — комментирует шеф-редактор блога "Hoff Вдохновение" Анастасия Пальцева.
Вот так глазами нейросети выглядела бы комната Виктора Цоя. Фото © Предоставлено LIFE
Стильная гостиная Энди Уорхола, какой её нарисовала нейросеть Midjourney. Фото © Предоставлено LIFE
В блоге Hoff вышла подборка с квартирами известных мировых личностей, которые были нарисованы искусственным интеллектом Midjourney. Обязательно загляните, очень интересно! В прошлый раз Лайф показал, как нейросеть видит города России и даже отдельные районы Москвы.
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