На этих женских "проблемах" маркетологи зарабатывают миллионы, хотя всё естественно

Опытные маркетологи часто оказываются ещё и отличными психологами. Анализируя женщин, те играют на дамских слабостях, заставляя тратиться на разную продукцию. Но всё ли, от чего так стараются избавиться девушки, действительно проблема? Вдруг это простая физиология, а продукт — пустышка, которая ничем не поможет?

Секущиеся кончики

Для многих женщин очень знаком слоган рекламы о том, что кончики сечься перестанут, если купить вот эту маску для волос или тот бальзам. А ещё их можно запечатать некоторыми дорогущими процедурами в салонах красоты. Фишка в том, что, если концы уже начали сечься, обратно "склеить" или восстановить их не получится. Помогут лишь ножницы, а остальное, увы, только на время замаскирует проблему.

Сальные нити на лице

Сколько рекламы разных производителей уходовых косметических средств, обещающих убрать чёрные точки, вы уже видели? Компании продают маски, пластыри, комплексы процедур и пенки для умывания. Потому что знают, что покупатели вряд ли смогут отличить вредные точки от полезных нитей. Вот ради интереса почитайте, в чём разница.

Целлюлит

Большинство мужчин, как и дам, считают, что так называемая апельсиновая корка — признак лишнего веса и неухоженности. Но, видимо, эти люди прогуливали уроки биологии в школе. У 80–90% всех половозрелых женщин целлюлит проявляется в той или иной степени. То, как именно он проявляется, уже зависит от питания и образа жизни, но полностью избавиться или "вылечить" целлюлит невозможно. Крема особенно не помогают, так что не ведитесь и не тратьтесь лишний раз.

Волосы в носу

Девчонки любят рассматривать себя в зеркале. И каков ужас можно иногда заметить на их лице, когда те заглядывают в ноздри. "Там же волосы, фу", — брезгливо скажет дамочка и возьмётся за пинцет. Но не просто же так природа заложила нам волосы в носу. Вообще-то они играют важную роль в защите организма от инородных предметов, фильтруя воздух. Если совсем избавиться от волосков в носу, можно обзавестись неприятными проблемами со здоровьем.

Естественные выделения

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