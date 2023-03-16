На этих женских "проблемах" маркетологи зарабатывают миллионы, хотя всё естественно
Знанием, как сильно женщины хотят быть красивыми и привлекательными, гениальные продажники пользуются. И потом мы видим рекламу очередного средства, гарантирующего избавить от всех изъянов.
Опытные маркетологи часто оказываются ещё и отличными психологами. Анализируя женщин, те играют на дамских слабостях, заставляя тратиться на разную продукцию. Но всё ли, от чего так стараются избавиться девушки, действительно проблема? Вдруг это простая физиология, а продукт — пустышка, которая ничем не поможет?
Секущиеся кончики
Фото © Freepik / prostooleh
Для многих женщин очень знаком слоган рекламы о том, что кончики сечься перестанут, если купить вот эту маску для волос или тот бальзам. А ещё их можно запечатать некоторыми дорогущими процедурами в салонах красоты. Фишка в том, что, если концы уже начали сечься, обратно "склеить" или восстановить их не получится. Помогут лишь ножницы, а остальное, увы, только на время замаскирует проблему.
Сальные нити на лице
Сколько рекламы разных производителей уходовых косметических средств, обещающих убрать чёрные точки, вы уже видели? Компании продают маски, пластыри, комплексы процедур и пенки для умывания. Потому что знают, что покупатели вряд ли смогут отличить вредные точки от полезных нитей. Вот ради интереса почитайте, в чём разница.
Целлюлит
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Большинство мужчин, как и дам, считают, что так называемая апельсиновая корка — признак лишнего веса и неухоженности. Но, видимо, эти люди прогуливали уроки биологии в школе. У 80–90% всех половозрелых женщин целлюлит проявляется в той или иной степени. То, как именно он проявляется, уже зависит от питания и образа жизни, но полностью избавиться или "вылечить" целлюлит невозможно. Крема особенно не помогают, так что не ведитесь и не тратьтесь лишний раз.
Волосы в носу
Девчонки любят рассматривать себя в зеркале. И каков ужас можно иногда заметить на их лице, когда те заглядывают в ноздри. "Там же волосы, фу", — брезгливо скажет дамочка и возьмётся за пинцет. Но не просто же так природа заложила нам волосы в носу. Вообще-то они играют важную роль в защите организма от инородных предметов, фильтруя воздух. Если совсем избавиться от волосков в носу, можно обзавестись неприятными проблемами со здоровьем.
Естественные выделения
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Если прислушаться к словам опытных гинекологов, то они расскажут, что выделения естественны. Они происходят разные на всех стадиях цикла и зависят в том числе от самой менструации. Но не стоит этого стеснятся. Маркетологи внушили женщинам в головы мысль, что пользоваться ежедневными прокладками необходимо. Вот только от них больше вреда, чем пользы.
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