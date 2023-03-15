7 признаков настоящей интеллектуалки, или Как вычислить умную женщину

Строить из себя умную и быть интеллектуалкой — вещи разные. Мало заниматься психологическими практиками, ездить на ретриты или читать литературу по вечерам. По-настоящему образованных и смышлёных барышень легко отличить по следующим признакам.

Не умничает и не старается показаться лучше других

Интеллектуалка понимает, что выигрышно смотреться на фоне других и быть зазнайкой вовсе не признак большого ума, скорее наоборот. Такая мадам не привлекает внимания и не настаивает на своей правоте. Вместо этого использует накопленные знания для достижения других целей. Зачем с кем-то соревноваться за титул самой умной, если знаешь, что это так и есть? Женщина просто живёт свою лучшую жизнь.

Как узнать, что перед вами действительно умная женщина. Фото © Shutterstock

Не зациклена на мужчинах, не гонится за отношениями

Женщина, не обделённая интеллектом, понимает, что отношения не являются единственной ценностью в жизни. Умняшка не зациклена на мужчинах, они не источник её счастья. По-настоящему умная девушка знает, что есть много других важных вещей, требующих сил и времени, без них нельзя считать себя успешным человеком.

Умная женщина обладает здоровой самооценкой

Такая дамочка обладает здоровой самооценкой и не нуждается в постоянном подтверждении собственной значимости. Она знает свои сильные стороны и умеет работать над слабостями. Не сравнивает себя с другими людьми и не боится быть собой. Умная женщина уважает свои достижения, любит себя. При этом обострённым самомнением не страдает.

Какими качествами обладает по-настоящему умная женщина. Фото © Shutterstock

Умеет отстаивать свои границы и знает о желаниях

Интеллектуалка определяет границы и умеет их отстаивать. Никому не позволено переступать черту и нарушать личное пространство. Она знает о своих желаниях, не боится их выражать. Такая женщина не будет жертвовать собой ради других и не станет приспосабливаться к кому-то.

Умная женщина спокойна к критике

По-настоящему умная женщина не обижается на критику и спокойно к ней относится. Она понимает, что обратная связь поможет стать лучше, потому использует её как инструмент для развития. Интеллектуалка анализирует критикующую информацию, извлекает пользу и применяет знания на практике.

Признаки по-настоящему умной женщины. Фото © Shutterstock

Умеет планировать, но живёт настоящим

Умная женщина умеет планировать свою жизнь, но в любом её плане есть место для непредвиденных ситуаций. Ведь в жизни всё может пойти не так, как хотелось. Смышлёная мадам готова с азартом принимать эти новые обстоятельства и адаптироваться к ним.

Интеллектуалка умеет шутить над собой

Действительно умная женщина не старается быть слишком серьёзной и умеет подколоть сама себя. Она понимает, что ошибки делает каждый, и не боится признавать свои. Не стесняется смеяться над недостатками и не принимает к сердцу шутки и критику других людей. Всегда может сострить в ответ. Потому что чувство юмора у по-настоящему умной девушки просто отличное.