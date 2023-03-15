7 признаков настоящей интеллектуалки, или Как вычислить умную женщину
Понять, что перед вами дама образованная, иногда просто. Но сегодня подскажем ещё 7 тонких намёков, которые помогут определить, что общаетесь с умняшкой.
Строить из себя умную и быть интеллектуалкой — вещи разные. Мало заниматься психологическими практиками, ездить на ретриты или читать литературу по вечерам. По-настоящему образованных и смышлёных барышень легко отличить по следующим признакам.
Не умничает и не старается показаться лучше других
Интеллектуалка понимает, что выигрышно смотреться на фоне других и быть зазнайкой вовсе не признак большого ума, скорее наоборот. Такая мадам не привлекает внимания и не настаивает на своей правоте. Вместо этого использует накопленные знания для достижения других целей. Зачем с кем-то соревноваться за титул самой умной, если знаешь, что это так и есть? Женщина просто живёт свою лучшую жизнь.
Как узнать, что перед вами действительно умная женщина. Фото © Shutterstock
Не зациклена на мужчинах, не гонится за отношениями
Женщина, не обделённая интеллектом, понимает, что отношения не являются единственной ценностью в жизни. Умняшка не зациклена на мужчинах, они не источник её счастья. По-настоящему умная девушка знает, что есть много других важных вещей, требующих сил и времени, без них нельзя считать себя успешным человеком.
Умная женщина обладает здоровой самооценкой
Такая дамочка обладает здоровой самооценкой и не нуждается в постоянном подтверждении собственной значимости. Она знает свои сильные стороны и умеет работать над слабостями. Не сравнивает себя с другими людьми и не боится быть собой. Умная женщина уважает свои достижения, любит себя. При этом обострённым самомнением не страдает.
Какими качествами обладает по-настоящему умная женщина. Фото © Shutterstock
Умеет отстаивать свои границы и знает о желаниях
Интеллектуалка определяет границы и умеет их отстаивать. Никому не позволено переступать черту и нарушать личное пространство. Она знает о своих желаниях, не боится их выражать. Такая женщина не будет жертвовать собой ради других и не станет приспосабливаться к кому-то.
Умная женщина спокойна к критике
По-настоящему умная женщина не обижается на критику и спокойно к ней относится. Она понимает, что обратная связь поможет стать лучше, потому использует её как инструмент для развития. Интеллектуалка анализирует критикующую информацию, извлекает пользу и применяет знания на практике.
Признаки по-настоящему умной женщины. Фото © Shutterstock
Умеет планировать, но живёт настоящим
Умная женщина умеет планировать свою жизнь, но в любом её плане есть место для непредвиденных ситуаций. Ведь в жизни всё может пойти не так, как хотелось. Смышлёная мадам готова с азартом принимать эти новые обстоятельства и адаптироваться к ним.
Интеллектуалка умеет шутить над собой
Действительно умная женщина не старается быть слишком серьёзной и умеет подколоть сама себя. Она понимает, что ошибки делает каждый, и не боится признавать свои. Не стесняется смеяться над недостатками и не принимает к сердцу шутки и критику других людей. Всегда может сострить в ответ. Потому что чувство юмора у по-настоящему умной девушки просто отличное.
Вычислить интеллектуалку нелегко. Не стоит забывать, что в нужные моменты дамочки могут прикинуться простушками. Но, зная эти семь признаков, разглядеть в толпе умную женщину станет заметно проще.
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