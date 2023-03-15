"На благое дело": Российский артист избавился от недвижимости в Черногории ради помощи Донбассу
Артист Сергей Куприк отправил деньги с продажи зарубежных апартаментов жителям Донбасса
Заслуженный артист РФ Сергей Куприк отправил в помощь жителям Донбасса деньги, полученные с продажи зарубежной недвижимости. По словам актёра, он купил апартаменты в Черногории более десяти лет назад, но в последние годы они с женой там не бывали.
"Мы решили с супругой, что апартаменты, купленные как инвестиция, могут принести реальную пользу и их продажа пойдёт на благое дело, сможет помочь тысячам людей в Донбассе", — цитирует артиста РИА ФАН.
Куприк указал, что они с женой считают такое решение правильным. По его словам, это позволит отправить в республики большой объём необходимой гуманитарной помощи.
Артист также добавил, что не пожалел о продаже апартаментов за рубежом. Известно, что Куприк помогает жителям Донбасса уже девять лет — отправляет гуманитарные грузы и лично посещает эти территории.
Ранее Лайф писал о том, что в Пермском крае волонтёры связали для участников спецоперации брелоки в виде Чебурашек и вышили икону святого Серафима Саровского.