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Опубликовано 15 марта 2023, 12:13

В Пермском крае волонтёры связали брелоки в виде Чебурашек для бойцов СВО

Волонтёры создали брелоки для участников СВО. Фото © VK / МОЛОТ / ПАРМА ZA СВОих

Волонтёры создали брелоки для участников СВО. Фото © VK / МОЛОТ / ПАРМА ZA СВОих

Волонтёры в Пермском крае связали для участников спецоперации брелоки в виде Чебурашек и вышили икону святого Серафима Саровского. Об этом сообщает Ura.ru.

"Огромная благодарность Валентине — за партию журналов с кроссвордами для бойцов; Юлии — за вышитую икону святого Серафима Саровского; Ольге — за очаровательных "боевых" чебурашек!" — сказано в посте группы "Молот / Прама ZA СВОих" в соцсети "ВКонтакте".

В Подмосковье волонтёры изготавливают негаснущие спички для участников СВО
В Подмосковье волонтёры изготавливают негаснущие спички для участников СВО

Ранее Лайф сообщал о том, что в России предложили учредить отличительный знак для граждан, которые собирают и отправляют различную помощь участникам СВО.

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Илья Суриков
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