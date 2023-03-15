В Пермском крае волонтёры связали брелоки в виде Чебурашек для бойцов СВО

Волонтёры в Пермском крае связали для участников спецоперации брелоки в виде Чебурашек и вышили икону святого Серафима Саровского. Об этом сообщает Ura.ru.

"Огромная благодарность Валентине — за партию журналов с кроссвордами для бойцов; Юлии — за вышитую икону святого Серафима Саровского; Ольге — за очаровательных "боевых" чебурашек!" — сказано в посте группы "Молот / Прама ZA СВОих" в соцсети "ВКонтакте".