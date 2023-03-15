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15 марта, 10:54

В РФ предложили ввести отличительный знак для россиян, которые помогают бойцам СВО

В России предложили учредить отличительный знак для граждан и объединений, которые собирают и отправляют различную помощь участникам СВО. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, он направил обращение на имя председателя Правительства России Михаила Мишустина, пишет RT.

"Прошу вас рассмотреть идею учреждения общероссийского отличительного знака для частных лиц и отдельных гражданских объединений, участвующих в сборе и отправке различной помощи нашим военным, участвующим в СВО", — сказано в тексте обращения.

Милонов считает, что многие люди и организации нашли "патриотическую общность", помогая российским солдатам. Речь идёт о сотнях тысяч таких россиян. Депутат указал, что появление подобного знака укрепит гражданское единство внутри страны и станет примером патриотизма.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Илья Суриков
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