В РФ предложили ввести отличительный знак для россиян, которые помогают бойцам СВО
В России предложили учредить отличительный знак для граждан и объединений, которые собирают и отправляют различную помощь участникам СВО. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, он направил обращение на имя председателя Правительства России Михаила Мишустина, пишет RT.
"Прошу вас рассмотреть идею учреждения общероссийского отличительного знака для частных лиц и отдельных гражданских объединений, участвующих в сборе и отправке различной помощи нашим военным, участвующим в СВО", — сказано в тексте обращения.
Милонов считает, что многие люди и организации нашли "патриотическую общность", помогая российским солдатам. Речь идёт о сотнях тысяч таких россиян. Депутат указал, что появление подобного знака укрепит гражданское единство внутри страны и станет примером патриотизма.
Ранее Лайф писал о том, что Национальное фитнес-сообщество, в которое входит более 2200 фитнес-клубов по всей стране, предложило свою инфраструктуру для восстановления здоровья военнослужащих и мобилизованных.
ТАСС / Сергей Мальгавко