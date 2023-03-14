Уральская активистка решила уехать в ДНР из-за угроз за помощь участникам СВО

Глава "Женской гвардии Урала" Ольга Сметанина из-за угроз убийством планирует отправиться в Донецкую Народную Республику, ведь там, по её мнению, безопаснее. Об этом сообщает Ura.ru.

"Я планирую ехать в Донбасс, у меня нет эмоций, чтобы я устрашилась и не поехала туда. За ленточкой мне гораздо спокойнее и безопаснее, потому что там меня охраняет множество людей. Это военные, которые предлагают свою помощь даже здесь [в Екатеринбурге]", — отметила руководитель ЖГУТ.

Сметанина добавила, что бойцы ЧВК "Вагнер" были готовы во время отпуска охранять её. Однако глава "Женской гвардии Урала" не согласилась на это и наняла частную охрану.