Мужчину с буквой Z на рюкзаке и шевроном ЧВК "Вагнер" задержали на акции в Праге
На митинге в Праге задержали мужчину с буквой Z на рюкзаке
Задержанный в Праге мужчина, посетивший митинг с символикой ВС РФ. Обложка © Twitter / Adam Hribal
В Праге задержали мужчину, который вышел на антиправительственный митинг с буквой Z на рюкзаке и нашивкой ЧВК "Вагнер" на рукаве. Как пишет издание Idnes, сама акция прошла на Вацлавской площади в центре города, а посетили её около десяти тысяч человек.
Задержанный в Праге мужчина, посетивший митинг с символикой ВС РФ. Фото © Twitter / Adam Hribal
Причём задержанный мужчина — единственный демонстрант, заимевший проблемы с полицией. В Чехии буква Z считается символом спецоперации ВС России на Украине, пропаганда которой уголовно наказуема. Как пишет издание, участники выступили против правительства Петра Фиалы, которое "слепо проводит политику ЕС в ущерб интересам республики и граждан".
"Организовала митинг пока мало кому известная партия "Право. Уважение. Профессионализм", которая была создана в конце минувшего года. Её лидер, юрист Индржих Райхл, призвал собравшихся активными действиями противостоять нищете, в которую попадают множество граждан, в частности старики, которым кабмин урезал повышение пенсий", — говорится в материале.
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