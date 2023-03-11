Чехи встретили криками "Фашисты" людей с украинскими флагами на протестах в Праге

Многотысячная акция протеста против правительства прошла в столице Чехии. На митинг в Праге явились и люди с украинскими флагами, в сторону которых участники протестов стали скандировать "Фашисты", пишет портал idnes.cz.

Протесты в Праге. Видео © Телеграм / Sputnik Ближнее зарубежье

Демонстрацию организовало новое политическое движение PRO с целью привлечь внимание к проблеме борьбы против нищеты в стране. Протестующие также призывали решить проблему высокой инфляции и выступили за мирное решение конфликта на Украине. Они требовали прекратить снабжать ВСУ оружием. В итоге появление украинских флагов вызвало у чехов возмущение.