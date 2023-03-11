Чехи встретили криками "Фашисты" людей с украинскими флагами на протестах в Праге
Многотысячная акция протеста против правительства прошла в столице Чехии. На митинг в Праге явились и люди с украинскими флагами, в сторону которых участники протестов стали скандировать "Фашисты", пишет портал idnes.cz.
Протесты в Праге. Видео © Телеграм / Sputnik Ближнее зарубежье
Демонстрацию организовало новое политическое движение PRO с целью привлечь внимание к проблеме борьбы против нищеты в стране. Протестующие также призывали решить проблему высокой инфляции и выступили за мирное решение конфликта на Украине. Они требовали прекратить снабжать ВСУ оружием. В итоге появление украинских флагов вызвало у чехов возмущение.
Участники протеста требовали снять стяг Незалежной со здания Национального музея в районе Вацлавской площади. Полицейские заблокировали главные ступени перед музеем, чтобы не допустить протестующих внутрь.
А ранее протесты вспыхнули в Тбилиси из-за законопроекта об иноагентах, который копирует аналогичный документ, действующий в США. Депутаты приняли проект в первом чтении, что вызвало недовольство, и митингующие попытались прорваться в Парламент Грузии, но их разогнал спецназ. Вашингтон пригрозил Тбилиси санкциями в случае принятия законопроекта. Тогда грузинские депутаты отклонили документ во втором чтении.
Телеграм / Sputnik Ближнее зарубежье