Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестов из-за пенсионной реформы в Париже
Во Франции проходит седьмая акция против пенсионной реформы, за которую выступает правительство. Митингующие вышли выразить несогласие с властями во многих городах, в том числе и в столице страны.
Десятки тысяч французов вышли на митинг против увеличения пенсионного возраста. Видео © Twitter / CharliB97783485 / realmarcel1 / LibreQg / AnthoDepe
В Париже протестующие собрались на площади Республики и направились в сторону площади Нации. Всего участие в акции могут принять от 70 до ста тысяч человек.
Таким образом местные жители выступают против решения правительства, которое планирует повысить пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет. У многих в руках плакаты с кричащими лозунгами "Боремся вместе против кражи наших пенсий!" и "Нет — пенсии в 64 года!", а некоторые даже требуют снизить пенсионный возраст до 60 лет.
Не обошлось и без задержаний. Как сообщили в парижской полиции, перед началом демонстрации сотрудникам, которые совершали проверки участников, пришлось усмирить пять человек. В настоящее время они задержаны, а для разгона агрессивно настроенных участников применили слезоточивый газ. При этом в "Твиттере" префектуры столичной полиции не уточняется, за какие именно правонарушения.
Напомним, возраст выхода на пенсию для граждан Франции и правда хотят увеличить. После принятия закона пенсия будет начисляться лишь после 64 лет. При этом нашлись тысячи несогласных с решением властей. Во многих городах уже прошли акции протеста. На днях манифестации состоялись в Париже, Бордо, Лионе, Марселе, Монпелье, Перпиньяне, Руане, Страсбурге и Тулузе.
Twitter / CharliB97783485