Париж захлестнули протесты мигрантов из-за упрощения депортации

В Париже несколько сотен мигрантов из африканских государств протестуют против нового законопроекта, который ужесточает условия иммиграции в страну. Демонстранты требуют от Франции остаться гостеприимной и не закручивать гайки в вопросах депортаций.

В Париже мигранты протестуют против упрощения депортации. Фото © Twitter / Eric Coquerel

В Париже мигранты протестуют против упрощения депортации. Фото © Twitter / Eric Coquerel

Митинг проходит на площади Шато Руж, его организовали французские правозащитники, профсоюзы, а также объединения иностранных рабочих. Участники собрались под лозунгами "Легализуем всех нелегалов", "Работа без документов — это страдание для африканцев", а также "Против репрессий, заключения под стражу и депортаций!"

Демонстранты обвинили Париж в попытке "закрепить в законе произвол и репрессивные практики префектов". По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, это жёсткая законодательная инициатива, но необходимая. Так, предлагается упростить депортацию мигрантов, в том числе совершивших преступления.

Дарманен также намерен ужесточить требования к приезжим по семейной визе и ввести экзамен по французскому языку. В МВД хотят вносить депортируемых в список разыскиваемых лиц, чтобы они не имели шанса остаться во Франции вопреки решению суда. Законопроект будет рассмотрен в Сенате страны в конце марта.