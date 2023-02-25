"Богатым — всё!": Макрон разозлил французов, без огласки наградив миллиардера
Le Monde: Макрона раскритиковали за награждение Безоса орденом Почётного легиона
Решение президента Франции Эммануэля Макрона вручить миллиардеру, основателю Amazon Джеффу Безосу орден Почётного легиона вызвал гнев у партии "Непокорённая Франция". Об этом пишет издание Le Monde.
По данным газеты, церемония награждения прошла в Елисейском дворце. Планировалось провести её тайно, однако журналисты издания Le Point обнародовали этот факт. В ответ на это событие депутат французского парламента от департамента Верхняя Гаронна Франсуа Пикмаль написал в Twitter "И снова всё как всегда: богатым — всё, бедным — ничего".
"Ситуация такая: у компаний из индекса CAC40 — рекордные доходы, и при этом у нас инфляция, масштабные протесты против пенсионной реформы и так далее. И тут Макрону приходит светлая мысль: вручить орден Почётного легиона главе Amazon Джеффу Безосу, который занимает четвёртое место в списке богатейших людей планеты", — написала в Twitter представитель партии Манон Обри, являющаяся депутатом Европарламента.
В свою очередь евродепутат Лейла Шаиби в своём микроблоге написала, что во Франции как раз 16 февраля протестовали против пенсионной реформы, а этот, по её словам, "президент богачей" принял решение наградить миллиардера. При этом в обществе к Безосу довольно неоднозначное отношение: некоторые, вроде корреспондента Le Monde Альмы Дюфур, обвиняют его в уничтожении большего количества рабочих мест, чем он создаёт в интернет-торговле. Также она обвинила платформу в создании масштабной мошеннической схемы по уклонению от налогов.
Le Monde сообщает, что Безос — не первый, кому вручили орден Почётного легиона. В 2022 году его также дали главе банка Джемсу Даймону. В своё время бывший президент Жак Ширак вручал гендиректору японской Toyoda Сёитиро Тоёде. Также эту награду получали основатель Microsoft Билл Гейтс, глава компании Стив Балмер, создатель платформы Rakuten Хироси Микитани.
Шаиби не зря упомянула митинги против пенсионной реформы, ведь именно из-за неё рейтинг Макрона упал до минимума за последние три года. Масштабные протесты бушевали в разных городах.
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