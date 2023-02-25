"Богатым — всё!": Макрон разозлил французов, без огласки наградив миллиардера

Решение президента Франции Эммануэля Макрона вручить миллиардеру, основателю Amazon Джеффу Безосу орден Почётного легиона вызвал гнев у партии "Непокорённая Франция". Об этом пишет издание Le Monde.

По данным газеты, церемония награждения прошла в Елисейском дворце. Планировалось провести её тайно, однако журналисты издания Le Point обнародовали этот факт. В ответ на это событие депутат французского парламента от департамента Верхняя Гаронна Франсуа Пикмаль написал в Twitter "И снова всё как всегда: богатым — всё, бедным — ничего".

"Ситуация такая: у компаний из индекса CAC40 — рекордные доходы, и при этом у нас инфляция, масштабные протесты против пенсионной реформы и так далее. И тут Макрону приходит светлая мысль: вручить орден Почётного легиона главе Amazon Джеффу Безосу, который занимает четвёртое место в списке богатейших людей планеты", — написала в Twitter представитель партии Манон Обри, являющаяся депутатом Европарламента.

В свою очередь евродепутат Лейла Шаиби в своём микроблоге написала, что во Франции как раз 16 февраля протестовали против пенсионной реформы, а этот, по её словам, "президент богачей" принял решение наградить миллиардера. При этом в обществе к Безосу довольно неоднозначное отношение: некоторые, вроде корреспондента Le Monde Альмы Дюфур, обвиняют его в уничтожении большего количества рабочих мест, чем он создаёт в интернет-торговле. Также она обвинила платформу в создании масштабной мошеннической схемы по уклонению от налогов.

Le Monde сообщает, что Безос — не первый, кому вручили орден Почётного легиона. В 2022 году его также дали главе банка Джемсу Даймону. В своё время бывший президент Жак Ширак вручал гендиректору японской Toyoda Сёитиро Тоёде. Также эту награду получали основатель Microsoft Билл Гейтс, глава компании Стив Балмер, создатель платформы Rakuten Хироси Микитани.