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19 февраля, 12:14

Рейтинг Макрона упал до трёхлетнего минимума из-за пенсионной реформы

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона упал до минимума за последние три года из-за проводимой в стране пенсионной реформы. Такие данные фиксирует опрос социологической службы IFOP, которые публикует Journal du dimanche.

Действия французского лидера поддерживают лишь 32% опрошенных жителей страны. Примечательно, что ещё месяц назад рейтинг был выше на два процента. По мнению представителя социологической службы Фредерика Даби, падение обосновано пенсионной реформой, которая является крайне непопулярной у французов. Добавим, что участие в опросе приняло около двух тысяч жителей страны старше 18 лет.

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Как сообщал Лайф, пенсионный возраст во Франции хотят повысить на два года — до 64 лет к 2030-му. На этом фоне в разных городах страны прошли забастовки и столкновения с полицией.

Обложка ©

ТАСС / picture alliance / SvenSimon-Pre

Артур Белкин
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