Рейтинг Макрона упал до трёхлетнего минимума из-за пенсионной реформы
Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона упал до минимума за последние три года из-за проводимой в стране пенсионной реформы. Такие данные фиксирует опрос социологической службы IFOP, которые публикует Journal du dimanche.
Действия французского лидера поддерживают лишь 32% опрошенных жителей страны. Примечательно, что ещё месяц назад рейтинг был выше на два процента. По мнению представителя социологической службы Фредерика Даби, падение обосновано пенсионной реформой, которая является крайне непопулярной у французов. Добавим, что участие в опросе приняло около двух тысяч жителей страны старше 18 лет.
Как сообщал Лайф, пенсионный возраст во Франции хотят повысить на два года — до 64 лет к 2030-му. На этом фоне в разных городах страны прошли забастовки и столкновения с полицией.
ТАСС / picture alliance / SvenSimon-Pre