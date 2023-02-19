Рейтинг Макрона упал до трёхлетнего минимума из-за пенсионной реформы

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона упал до минимума за последние три года из-за проводимой в стране пенсионной реформы. Такие данные фиксирует опрос социологической службы IFOP, которые публикует Journal du dimanche.

Действия французского лидера поддерживают лишь 32% опрошенных жителей страны. Примечательно, что ещё месяц назад рейтинг был выше на два процента. По мнению представителя социологической службы Фредерика Даби, падение обосновано пенсионной реформой, которая является крайне непопулярной у французов. Добавим, что участие в опросе приняло около двух тысяч жителей страны старше 18 лет.