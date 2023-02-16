В Лионе начались столкновения демонстрантов с полицией на акции против пенсионной реформы

Пятая общенациональная акция против пенсионной реформы проходит в ряде французских городов. Сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы с плакатами, флагами и барабанами, они поют и выкрикивают различные лозунги.

Манифестации проходят в городах по всей стране, в том числе в Париже, Бордо, Лионе, Марселе, Монпелье, Перпиньяне, Руане, Страсбурге, Тулузе. Так, в Лионе начались столкновения демонстрантов с полицией. Правоохранители разгоняют протестующих с помощью водомётов. Недовольные пенсионной реформой граждане собираются в центре города на площади Белькур.

Как сообщал Лайф, пенсионный возраст во Франции хотят повысить на два года — до 64 лет к 2030 году, французы объявили забастовку. Премьер-министр республики Элизабет Борн заявила, что официальный возраст выхода на пенсию с 1 сентября 2023 года будет увеличиваться на три месяца в год. Напомним, в прошлую субботу на протесты по всей стране вышло около миллиона человек. Не обошлось без столкновений протестующих с полицией.