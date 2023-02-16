Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 февраля, 18:40

В Лионе начались столкновения демонстрантов с полицией на акции против пенсионной реформы

Тысячи жителей Франции вышли на пятую акцию против пенсионной реформы

Пятая общенациональная акция против пенсионной реформы проходит в ряде французских городов. Сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы с плакатами, флагами и барабанами, они поют и выкрикивают различные лозунги.

Столкновения демонстрантов с полицией в Лионе. Видео © Twitter / TeodoroSampai12

Манифестации проходят в городах по всей стране, в том числе в Париже, Бордо, Лионе, Марселе, Монпелье, Перпиньяне, Руане, Страсбурге, Тулузе. Так, в Лионе начались столкновения демонстрантов с полицией. Правоохранители разгоняют протестующих с помощью водомётов. Недовольные пенсионной реформой граждане собираются в центре города на площади Белькур.

Марин Ле Пен объявила голосование за резолюцию о вотуме недоверия правительству Франции

Марин Ле Пен объявила голосование за резолюцию о вотуме недоверия правительству Франции

Как сообщал Лайф, пенсионный возраст во Франции хотят повысить на два года — до 64 лет к 2030 году, французы объявили забастовку. Премьер-министр республики Элизабет Борн заявила, что официальный возраст выхода на пенсию с 1 сентября 2023 года будет увеличиваться на три месяца в год. Напомним, в прошлую субботу на протесты по всей стране вышло около миллиона человек. Не обошлось без столкновений протестующих с полицией.

Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции против пенсионной реформы

Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции против пенсионной реформы

Обложка ©

Twitter / TeodoroSampai12

Иван Косицын
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров