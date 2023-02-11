Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции против пенсионной реформы

В Париже начались беспорядки на массовой акции протеста против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Бунтующие граждане громят витрины и поджигают мусорные баки, полицейские пытаются разогнать митинг и применяют силу в отношении демонстрантов.

На снятых очевидцами кадрах видно, что полицейские, в частности, бьют людей дубинками и применяют против митингующих слезоточивый газ. Некоторые бастующие пытаются обороняться, бросая в сотрудников бутылки, ввязываясь с ними в драки. Несколько протестующих также подожгли автомобиль в ходе противостояния с полицией. Начались первые задержания.