Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 февраля, 15:39

Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции против пенсионной реформы

В Париже начались беспорядки на массовой акции протеста против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Бунтующие граждане громят витрины и поджигают мусорные баки, полицейские пытаются разогнать митинг и применяют силу в отношении демонстрантов.

Кадры столкновения протестующих с полицией в Париже. Видео © Twitter / Adrien AdcaZz

На снятых очевидцами кадрах видно, что полицейские, в частности, бьют людей дубинками и применяют против митингующих слезоточивый газ. Некоторые бастующие пытаются обороняться, бросая в сотрудников бутылки, ввязываясь с ними в драки. Несколько протестующих также подожгли автомобиль в ходе противостояния с полицией. Начались первые задержания.

Поджог автомобиля в ходе противостояния с полицией в Париже. Фото © Twitter / Kollektiv Communique

Поджог автомобиля в ходе противостояния с полицией в Париже. Фото © Twitter / Kollektiv Communique

Во Франции рассказали о тотальной лжи о Европе

Во Франции рассказали о тотальной лжи о Европе

Напомним, подобные протесты идут во Франции уже не первую неделю, ранее силовики уже применяли слезоточивый газ для разгона демонстрантов, но успокоить протестующих это не помогло. В последний раз акция в Париже прошла 31 января.

Обложка ©

Twitter / Adrien AdcaZz

Наталья Исакова
  • Новости
  • Франция
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров