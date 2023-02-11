Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции против пенсионной реформы
В Париже начались беспорядки на массовой акции протеста против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Бунтующие граждане громят витрины и поджигают мусорные баки, полицейские пытаются разогнать митинг и применяют силу в отношении демонстрантов.
Кадры столкновения протестующих с полицией в Париже. Видео © Twitter / Adrien AdcaZz
На снятых очевидцами кадрах видно, что полицейские, в частности, бьют людей дубинками и применяют против митингующих слезоточивый газ. Некоторые бастующие пытаются обороняться, бросая в сотрудников бутылки, ввязываясь с ними в драки. Несколько протестующих также подожгли автомобиль в ходе противостояния с полицией. Начались первые задержания.
Поджог автомобиля в ходе противостояния с полицией в Париже. Фото © Twitter / Kollektiv Communique
Напомним, подобные протесты идут во Франции уже не первую неделю, ранее силовики уже применяли слезоточивый газ для разгона демонстрантов, но успокоить протестующих это не помогло. В последний раз акция в Париже прошла 31 января.
Twitter / Adrien AdcaZz