Во Франции протестовать против пенсионной реформы вышло около миллиона человек

Во Франции на протесты против повышения пенсионного возраста вышли сегодня, по официальным данным, 963 тысячи человек. Такие данные приводит телеканал BFMTV, ссылаясь на информация МВД. При этом профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" заявляет, что количество манифестантов достигло 2,5 миллиона человек.

По информации правоохранителей, в Париже количество протестующих составило 93 тысячи человек. По данным организаторов, речь идёт о 500 тысячах человек. Волна протестов в субботу прокатилась по всей Франции, количество манифестаций достигло 200. Они проходили также в Марселе, Лионе, Бордо, Нанте. Известно, что на манифестацию в Тулузе вышли свыше 100 тысяч человек, а в Марселе — 140 тысяч человек. В Ренне протестующие были настроены радикально и не преминули воспользоваться для выражения своей позиции бутылками и коктейлями Молотова, что заставило полицию применить против них водомёты. В Париже масла в огонь подлили радикалы black bloc, что тоже привело к стычкам с полицией. Там полиции пришлось применить слезоточивый газ.

По данным французских профсоюзов, следующая манифестация запланирована на четверг, 16 февраля. А 7 марта профсоюзы могут объявить бессрочную забастовку, чтобы "блокировать страну" и заставить правительство отозвать проект этой реформы.

Первые протесты против этой реформы прошли 19 января и собрали во Франции более миллиона человек. В Париже тогда количество митингующих составило 80 тысяч человек. Предыдущая же акция в Париже прошла 31 января.