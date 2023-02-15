Марин Ле Пен объявила голосование за резолюцию о вотуме недоверия правительству Франции
Марин Ле Пен. Фото © ТАСС / Zuma
Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен объявила о вынесении на голосование резолюции о вотуме недоверия правительству Франции. Так политик выразила несогласие с проектом пенсионной реформы, который уже находится на рассмотрении.
"Наша фракция ставит вопрос о доверии правительству, чтобы все депутаты, выступающие против пенсионной реформы, могли выразить своё несогласие с этим текстом. [Им] предстоит рассмотреть ещё 13 800 поправок, на это уйдёт больше тысячи часов", — объявила Ле Пен журналистам после заседания в парламенте.
Политик подчеркнула, что из-за этого до рассмотрения главной статьи реформы о повышении пенсионного возраста они могут не дойти, в связи с чем голосование должно состояться в течение ближайших 48 часов. Ле Пен заявила, что голосование станет этаким "парламентским референдумом" и что она надеется на поддержку коалиции левых сил "Нового народного экологического и социального союза".
Напомним, пенсионный возраст во Франции к 2030 году хотят повысить на два года — до 64 лет к 2030 году, французы объявили забастовку. Премьер-министр страны Элизабет Борн заявила, что официальный возраст выхода на пенсию с 1 сентября 2023 года будет увеличиваться на 3 месяца в год. В минувшую субботу на протесты по всей стране вышло около миллиона человек.