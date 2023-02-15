Марин Ле Пен объявила голосование за резолюцию о вотуме недоверия правительству Франции

Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен объявила о вынесении на голосование резолюции о вотуме недоверия правительству Франции. Так политик выразила несогласие с проектом пенсионной реформы, который уже находится на рассмотрении.

"Наша фракция ставит вопрос о доверии правительству, чтобы все депутаты, выступающие против пенсионной реформы, могли выразить своё несогласие с этим текстом. [Им] предстоит рассмотреть ещё 13 800 поправок, на это уйдёт больше тысячи часов", — объявила Ле Пен журналистам после заседания в парламенте.

Политик подчеркнула, что из-за этого до рассмотрения главной статьи реформы о повышении пенсионного возраста они могут не дойти, в связи с чем голосование должно состояться в течение ближайших 48 часов. Ле Пен заявила, что голосование станет этаким "парламентским референдумом" и что она надеется на поддержку коалиции левых сил "Нового народного экологического и социального союза".