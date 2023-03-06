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6 марта, 17:56

"Миротворец" объявил охоту на главу "Женской гвардии Урала"

Руководителя "Женской гвардии Урала" Сметанину внесли в базу "Миротворца"

<p>Руководитель организации "Женская гвардия Урала" Ольга Сметанина. Фото © <a href="https://vk.com/id14449205?z=photo14449205_457241280/album14449205_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Ольга Олеговна Сметанина</a></p>

Руководитель организации "Женская гвардия Урала" Ольга Сметанина. Фото © VK / Ольга Олеговна Сметанина

В базе украинского сайта "Миротворец" появился новый "враг Незалежной" — руководитель организации "Женская гвардия Урала" (ЖГУТ) Ольга Сметанина. Причиной является её помощь интернациональной бригаде "Пятнашка", принимающей участие в СВО, пишет Ura.ru.

Сметанину обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в "информационной поддержке России". Причём деятельность уральских активисток характеризуется как преступление против Незалежной. Скандально известный сайт раскрыл точный адрес, номер телефона и данные активистки.

Карточка Ольги Сметаниной в базе "Миротворец". Фото © Myrotvorets.center

Карточка Ольги Сметаниной в базе "Миротворец". Фото © Myrotvorets.center

По версии самой Сметаниной, активное внимание к её персоне появилось у украинцев после видеоролика, в котором она и продюсер "Женской гвардии Урала" Елена Антипина передавали помощь "Пятнашке". Причём на кадрах присутствовал и Ахра Авидзба — командир бригады.

"Видео разлетелось по соцсетям, где украинцы и заметили его. Они считают всех участников спецоперации своими врагами", добавила она.

Эскортница – агент украинской разведки попала в чистилище "Миротворца"

Эскортница – агент украинской разведки попала в чистилище "Миротворца"

Лайф писал о другом публичном лице, появившемся на "Миротворце", — Дарье Затеевой (Инстасамка). Причиной стала новость о якобы передаче ею крупной суммы на нужды ВС России. Скандально известный сайт публикует персональные данные "врагов Украины", тем самым объявляя на них охоту. К слову, украинский журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года после публикации в чистилище "Миротворца" его домашнего адреса.

Матвей Константинов
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