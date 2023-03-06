"Миротворец" объявил охоту на главу "Женской гвардии Урала"

В базе украинского сайта "Миротворец" появился новый "враг Незалежной" — руководитель организации "Женская гвардия Урала" (ЖГУТ) Ольга Сметанина. Причиной является её помощь интернациональной бригаде "Пятнашка", принимающей участие в СВО, пишет Ura.ru.

Сметанину обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в "информационной поддержке России". Причём деятельность уральских активисток характеризуется как преступление против Незалежной. Скандально известный сайт раскрыл точный адрес, номер телефона и данные активистки.

Карточка Ольги Сметаниной в базе "Миротворец". Фото © Myrotvorets.center

По версии самой Сметаниной, активное внимание к её персоне появилось у украинцев после видеоролика, в котором она и продюсер "Женской гвардии Урала" Елена Антипина передавали помощь "Пятнашке". Причём на кадрах присутствовал и Ахра Авидзба — командир бригады.

"Видео разлетелось по соцсетям, где украинцы и заметили его. Они считают всех участников спецоперации своими врагами", — добавила она.