"Миротворец" объявил охоту на главу "Женской гвардии Урала"
Руководителя "Женской гвардии Урала" Сметанину внесли в базу "Миротворца"
Руководитель организации "Женская гвардия Урала" Ольга Сметанина. Фото © VK / Ольга Олеговна Сметанина
В базе украинского сайта "Миротворец" появился новый "враг Незалежной" — руководитель организации "Женская гвардия Урала" (ЖГУТ) Ольга Сметанина. Причиной является её помощь интернациональной бригаде "Пятнашка", принимающей участие в СВО, пишет Ura.ru.
Сметанину обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в "информационной поддержке России". Причём деятельность уральских активисток характеризуется как преступление против Незалежной. Скандально известный сайт раскрыл точный адрес, номер телефона и данные активистки.
Карточка Ольги Сметаниной в базе "Миротворец". Фото © Myrotvorets.center
По версии самой Сметаниной, активное внимание к её персоне появилось у украинцев после видеоролика, в котором она и продюсер "Женской гвардии Урала" Елена Антипина передавали помощь "Пятнашке". Причём на кадрах присутствовал и Ахра Авидзба — командир бригады.
"Видео разлетелось по соцсетям, где украинцы и заметили его. Они считают всех участников спецоперации своими врагами", — добавила она.
Лайф писал о другом публичном лице, появившемся на "Миротворце", — Дарье Затеевой (Инстасамка). Причиной стала новость о якобы передаче ею крупной суммы на нужды ВС России. Скандально известный сайт публикует персональные данные "врагов Украины", тем самым объявляя на них охоту. К слову, украинский журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года после публикации в чистилище "Миротворца" его домашнего адреса.