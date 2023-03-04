Эскортница – агент украинской разведки попала в чистилище "Миротворца"

Эскортницу из Киева Оксану Волощук, известную также как Ксюша Манекен, внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Только накануне она была на мероприятии в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, а сегодня хвасталась боевой наградой — медалью "За содействие военной разведке Украины" ІІ степени.

Причиной внесения в чистилище "Миротворца" послужили её высказывания о принадлежности Крыма. Она заявляла, что "неважно, чей он, главное, что там всё мирно". Теперь ей помимо всего прочего вменяют участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляцию общественно значимой информацией.

Оксана Волощук, известная также как Ксюша Манекен. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maneken007

Дело в том, что после получения медали Оксана так воодушевилась, что сама напомнила о своих высказываниях того времени в социальных сетях. Волощук попыталась от них откреститься и заявила, что журналисты распространяют скрины её высказываний 2015 и 2016 года, но тогда она не понимала, "что на самом деле происходит".