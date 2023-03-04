Эскортница – агент украинской разведки попала в чистилище "Миротворца"
Эскортница Манекен, получившая медаль за помощь украинской разведке, попала в "Миротворец"
Оксана Волощук, известная также как Ксюша Манекен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maneken007
Эскортницу из Киева Оксану Волощук, известную также как Ксюша Манекен, внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Только накануне она была на мероприятии в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, а сегодня хвасталась боевой наградой — медалью "За содействие военной разведке Украины" ІІ степени.
Причиной внесения в чистилище "Миротворца" послужили её высказывания о принадлежности Крыма. Она заявляла, что "неважно, чей он, главное, что там всё мирно". Теперь ей помимо всего прочего вменяют участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляцию общественно значимой информацией.
Оксана Волощук, известная также как Ксюша Манекен. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maneken007
Дело в том, что после получения медали Оксана так воодушевилась, что сама напомнила о своих высказываниях того времени в социальных сетях. Волощук попыталась от них откреститься и заявила, что журналисты распространяют скрины её высказываний 2015 и 2016 года, но тогда она не понимала, "что на самом деле происходит".
Напомним, украинскую эскортницу Оксану Волощук наградили медалью "За содействие военной разведке Украины" ІІ степени. За какие именно боевые заслуги она получила медаль, эскортница не уточнила, но обещала всё рассказать позже. Подписчики Оксаны после вручения ей награды высказали недоверие киевской власти. Манекен пояснила, что получила награду от ГУР в октябре 2022 года, что совпадает с датой в удостоверении.