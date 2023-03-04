Офис Зеленского наградил эскортницу Ксюшу Манекен медалью за помощь разведке

Украинскую эскортницу Оксану Волощук, известную также как Ксюша Манекен, наградили медалью "За содействие военной разведке Украины" ІІ степени в ходе визита в офис украинского президента Владимира Зеленского. Об этом она написала в социальных сетях, где и похвалилась наградой.

Судя по опубликованным кадрам, Оксана посетила мероприятие в Офисе президента Украины, которое вёл советник Михаил Подоляк. По её словам, она там получила дозу мотивации от общения с умными людьми на философские темы, а во вторых — от получения медали "За содействие военной разведке Украины" II степени.

Эскортницу из Киева наградили медалью за содействие разведке после визита в офис Зеленского. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maneken007

За какие именно боевые заслуги она получила медаль, эскортница не уточнила, но обещала всё рассказать позже. Судя по опубликованным в дальнейшем записям, эту историю не обошли стороной подписчики Оксаны, которые после вручения ей награды высказали недоверие киевской власти. Более того, ей пришлось оправдываться за полученную медаль перед "фанатами".