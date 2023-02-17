На Украине Инстасамку внесли в базу сайта "Миротворец" из-за фейка
Российскую поп-певицу и тиктокера Дарью Зотееву, более известную как Инстасамка, внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Причиной стала новость о том, что певица якобы перевела крупную сумму ВС РФ. На Украине поспешили объявить Инстасамку "угрозой нацбезопасности". "Миротворца" даже не остановил тот факт, что сообщения о финансировании Российской армии оказались выдумкой.
"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", — сказано на сайте.
Напомним, фейк о том, что Инстасамка якобы пожертвовала 900 тысяч рублей на нужды российских военных, ранее распространился в Telegram. Утверждалось, что Зотеева перевела гонорар от песни "За деньги да". Эту "новость" быстро подхватили украинские СМИ, даже не проверив. Проклятия в адрес певицы в ряде изданий Незалежной звучат до сих пор. Теперь к травле Инстасамки подключился и "Миротворец".
А вот в России, по данным телеграм-канала Mash, на знаменитость завели административное дело по статье "Унижение чести и достоинства в неприличной форме". Заявление подал житель Тюмени после концерта певицы.
Ранее Лайф писал о том, что в Пятигорске после критики со стороны мэра города отменили концерт Инстасамки. Позже это произошло и в Курске. Сама исполнительница пообещала не использовать мат и "фирменные выходки" на выступлениях в РФ. Напомним также, что в декабре 2022 года творчество Инстасамки призвали проверить на склонение к проституции.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka