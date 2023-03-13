Объединение фитнес-клубов предложило свою инфраструктуру для реабилитации военнослужащих

"Национальное фитнес-сообщество", в которое входит более 2200 фитнес-клубов по всей стране, предложило использовать свою инфраструктуру для восстановления здоровья военнослужащих и мобилизованных. Соответствующее предложение направлено в Правительство РФ, пишет "Газета.ru".

В тексте отмечается, что сегодня в России насчитывается 2248 медицинских организаций, оказывающих первичную санитарную помощь по медицинской реабилитации и 1824 учреждения, занимающихся специализированной помощью. К концу следующего года планируется дополнить этот список более 1300 отделениями медицинской реабилитации и 130 дневными стационарами.

"В НП "Национальное фитнес-сообщество" считают, что данного количества объектов недостаточно. В то же время фитнес-отрасль в РФ представлена около 8600 фитнес-объектами, которые могут стать надёжным ресурсом в вопросе восстановления здоровья граждан. Кроме того, сегодня фитнес-клубы имеют в штате необходимых специалистов по ЛФК и адаптивной физкультуре", — отмечается в тексте документа.

Тем самым фитнес-клубы готовы предоставить свою инфраструктуру, программы и специалистов для реабилитации и восстановления военнослужащих. Кроме того, организация предлагает включить реабилитацию мобилизованных в систему ОМС, а их семьям предоставлять бесплатные абонементы в фитнес-клубы. При этом в документе также прописаны и возможные преференции, которые могут получить участники отрасли.

"Возможность получения преференций привязать к показателю количества военнослужащих и мобилизованных, которые проходят мероприятия по реабилитации на территории фитнес-клубов и центров", — также отмечается в тексте документа.

Внедрение данных инициатив, как заметили в "Национальном фитнес-сообществе", потребует определённых изменений в законодательстве.