Губернатор Самарской области встретился с жёнами участников спецоперации

В преддверии 8 Марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с участницами проекта "Жёны героев". Он не только поздравил женщин с наступающим праздником, но и выслушал их просьбу о регулировании отпуска для военнослужащих.

Губернатор Азаров отозвался на просьбу жён участков СВО о возможности регулировать отпуск военных. Видео © LIFE

Он отметил, что в России подготовлен комплексный проект "Возвращение" по реабилитации наших военнослужащих, которому президент РФ Владимир Путин поставил высокие оценки. Программа подразумевает возвращение, лечение, реабилитацию, социализацию, адаптацию, а также устройство на работу военных. В ходе встречи женщины попросили Азарова о синхронизации своих отпусков с теми, что дают их супругам-военным. Губернатор назвал это очень правильным вопросом.

"Но мы сейчас такой же проект разрабатываем по отпускам. Это тоже возвращение. Да, может быть, на короткий срок отпускной, но возвращение. Мы тоже постараемся, чтобы это было очень достойно", — заявил Азаров.

Он добавил, что высказанные на встрече пожелания будут обсуждаться на специальной рабочей группе с участием представителей всех регионов Приволжского федерального округа. Вместе с тем губернатор поблагодарил представительниц женсовета армейских подразделений и участниц проекта "Жёны героев" за то, что они объединяют семьи военных. Как подчеркнул Азаров, к уходу родного человека на фронт и жизни без него невозможно быть готовой и привыкнуть в полной мере, но в то же время это "такая внутренняя закалка".

"Спасибо большое просто всем, кто сейчас, может быть, впервые проходит этот непростой для страны период. Вы просто помогаете и подсказываете, поддерживаете, вовлекаете их в орбиту своих добрых дел", — отметил самарский губернатор.