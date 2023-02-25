В Дубне открыли выставку "Женщины героев" с фотографиями родственниц участников СВО

В Дубне Московской области открылась выставка "Женщины героев", в которой собраны фотографии жён, сестёр и матерей участников спецоперации. Об этом сообщает РИАМО.

"Сегодняшнее мероприятие очень хорошо и правильно открывается: это жёны, сёстры, матери тех ребят, которые сейчас сражаются. Это действительно стойкие женщины, которые воспитывают своих детей, пока мужья находятся на специальной операции. Им низкий поклон, а ребятам возвращаться скорее с победой", — отметил глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

Выставка открылась в городском Парке семейного отдыха. Сам проект изначально был организован в Самарской области, после чего его поддержали женщины со всей России.