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25 февраля, 14:28

В Дубне открыли выставку "Женщины героев" с фотографиями родственниц участников СВО

В Дубне Московской области открылась выставка "Женщины героев", в которой собраны фотографии жён, сестёр и матерей участников спецоперации. Об этом сообщает РИАМО.

"Сегодняшнее мероприятие очень хорошо и правильно открывается: это жёны, сёстры, матери тех ребят, которые сейчас сражаются. Это действительно стойкие женщины, которые воспитывают своих детей, пока мужья находятся на специальной операции. Им низкий поклон, а ребятам возвращаться скорее с победой", — отметил глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

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Выставка открылась в городском Парке семейного отдыха. Сам проект изначально был организован в Самарской области, после чего его поддержали женщины со всей России.

Ранее Лайф писал о том, что в кировском Доме народного творчества открылась выставка "Жёны героев", посвящённая Дню защитника Отечества.

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VK / Администрация г.о. Дубна

Илья Суриков
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