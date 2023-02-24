В Херсонской области полицейские почтили память бойца, погибшего в первый день СВО

В Херсонской области полицейские возложили венок и цветы к месту гибели бойца Владимира Чеботарева в непосредственной близости от линии военных действий. Об этом сообщает газета Администрации Херсонской области "Надднепрянская правда". Сотрудники полиции почтили память солдата минутой молчания.

Полицейские почтили память погибшего бойца в Херсонской области. Видео © VK / Надднепрянская правда

От родственников солдата полицейские узнали, что Владимир погиб в первый день спецоперации, защищая свою страну. Указом президента РФ он посмертно награждён орденом Мужества за личные мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

Родственники бойца не могут добраться до места его гибели, поскольку неподалёку идут боевые действия. Память бойца почтили полицейские региона, которые зажгли огонь в лампаде, установили портрет Владимира и памятный венок.