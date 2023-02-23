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23 февраля, 11:14

Выставка "Жёны героев" открылась в кировском Доме народного творчества

В кировском Доме народного творчества открылась выставка "Жёны героев", посвящённая Дню защитника Отечества. На фотографиях изображены супруги бойцов, которые стоят на страже Родины. 23 портрета наполнены настоящей русской красотой и "особым чувством гордости за своих мужей", отметил губернатор региона Александр Соколов.

  • Выставка "Жёны героев" в Кирове. Фото © t.me / aleksandrsokolov43
    Выставка "Жёны героев" в Кирове. Фото © t.me / aleksandrsokolov43
  • Выставка "Жёны героев" в Кирове. Фото © t.me / aleksandrsokolov43
    Выставка "Жёны героев" в Кирове. Фото © t.me / aleksandrsokolov43
  • Выставка "Жёны героев" в Кирове. Фото © t.me / aleksandrsokolov43
    Выставка "Жёны героев" в Кирове. Фото © t.me / aleksandrsokolov43
  • Выставка "Жёны героев" в Кирове. Фото © t.me / aleksandrsokolov43
    Выставка "Жёны героев" в Кирове. Фото © t.me / aleksandrsokolov43

Выставка "Жёны героев" в Кирове. Фото © t.me / aleksandrsokolov43

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"Поговорил с героинями выставки, которые ждут возвращения своих мужчин и не сомневаются в их победе. Среди них — Анастасия Борцова. Она берёт на себя колоссальную нагрузку по поддержке семей наших защитников. Настоящий лидер!" — написал Соколов в телеграм-канале.

Герои нашего времени: Шесть настоящих мужчин, рисковавших своей жизнью ради спасения других

Герои нашего времени: Шесть настоящих мужчин, рисковавших своей жизнью ради спасения других

Глава региона добавил, что предложил Анастасии войти в состав Общественной палаты Кировской области по губернаторской квоте. Женщина приняла предложение. "Горд, что рядом такие люди", заключил Соколов.

Ранее Лайф рассказывал о том, что житель Петербурга сделал российских военных героями комиксов. Часть историй основана на реальных сводках и случаях специальной военной операции.

Обложка ©

t.me / aleksandrsokolov43

Никита Никонов
  • Новости
  • 23 февраля
  • Общество
  • Кировская область

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