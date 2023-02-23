Выставка "Жёны героев" открылась в кировском Доме народного творчества

В кировском Доме народного творчества открылась выставка "Жёны героев", посвящённая Дню защитника Отечества. На фотографиях изображены супруги бойцов, которые стоят на страже Родины. 23 портрета наполнены настоящей русской красотой и "особым чувством гордости за своих мужей", отметил губернатор региона Александр Соколов.









"Поговорил с героинями выставки, которые ждут возвращения своих мужчин и не сомневаются в их победе. Среди них — Анастасия Борцова. Она берёт на себя колоссальную нагрузку по поддержке семей наших защитников. Настоящий лидер!" — написал Соколов в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что предложил Анастасии войти в состав Общественной палаты Кировской области по губернаторской квоте. Женщина приняла предложение. "Горд, что рядом такие люди", — заключил Соколов.