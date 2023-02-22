Житель Петербурга сделал российских военных героями комиксов

Житель Санкт-Петербурга Руслан Боисов превратил российских военных в героев комиксов. В беседе с газетой "Петербургский дневник" он рассказал, как ему пришла в голову эта идея.









"Продавая игрушки, я понял, что на рынке абсолютно нет наших героев и даже техники! Когда стал обращаться к производителям, то оказалось, что ассортимент очень узкий и практически не отвечает современным реалиям. Пришлось думать, как решить эту задачу самому", — отметил Боисов.

Руслан решил начать с самого простого — рассказа в виде комиксов о происхождении наших солдатиков. В результате получился сборный отряд из разных родов войск и собралась команда. Комиксы петербуржца делятся на четыре этапа. Первый рассказывает о детстве героев и их решении посвятить себя воинской службе, второй — о становлении персонажей и событиях, которые помогли героям закалиться. Причём сюжеты для этих событий авторы берут из реальных сводок и случаев специальной военной операции.

Третий этап посвящён героическим предкам персонажей: по словам Боисова, планируется рассказать минимум о семи значимых сражениях Великой Отечественной войны.

"Ну и четвёртый этап — фантастический рассказ, это непосредственно наш основной комикс с большим количеством людей и персонажей. Главный сюжет — это инопланетное вторжение, желание инопланетян уничтожить население Земли. Эту часть нашего комикса можно развивать бесконечно! Тут будут и эпидемия, и вторжение, и наша ответная операция, и спасение других стран мира, и наведение конституционного порядка в разных государствах. Россия во всём этом, конечно, будет играть ведущую роль. Мы будем всем помогать, и все будут на нас равняться", — заключил автор комиксов.