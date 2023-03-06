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Регион
Опубликовано 6 марта 2023, 11:27
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Путин поддержал идею по созданию "паспорта семьи мобилизованного"

Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на всю страну проект по созданию "паспорта семьи мобилизованного", в котором будут указаны потребности близких бойца. Речь об этой инициативе зашла во время общения главы государства с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

Шумков рассказал, что такой проект реализуется в регионе, он позволяет своевременно решать все возникающие у родственников военных проблемы.

"Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного — очень хорошая, и думаю, что нужно будет её тиражировать на всю страну", — отметил Путин.

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А ранее в ходе Послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. Организация будет решать медицинские и социальные вопросы, помогать с реабилитацией, трудоустройством и повышением навыков квалификации. Премьер Михаил Мишустин поручил создать фонд в ускоренном режиме.

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ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The

Александра Вишнякова
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