Путин поддержал идею по созданию "паспорта семьи мобилизованного"

Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на всю страну проект по созданию "паспорта семьи мобилизованного", в котором будут указаны потребности близких бойца. Речь об этой инициативе зашла во время общения главы государства с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

Шумков рассказал, что такой проект реализуется в регионе, он позволяет своевременно решать все возникающие у родственников военных проблемы.