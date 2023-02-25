В Подмосковье волонтёры изготавливают негаснущие спички для участников СВО

В Подмосковной Лобне волонтёры центра "Обелиск" начали делать негаснущие спички для отправки участникам спецоперации. Они не потухают даже при сильном ветре и могут гореть до получаса, сообщает телеканал "360".

"Берётся шпажка, к ней приматываются четыре обычные спички, затем всё обматывается салфеткой, закрепляется и покрывается парафином. Таким спичкам не мешают сырость и ветер", — сказала активистка Мария Каштан.

Волонтёры скручивают спички в "свечном блиндажике", а затем на улице растапливают парафин на газовых горелках и опускают в него изделия. После этого их помещают в набор "Солдатское походное огниво", куда также входят зажигалка и полоска для зажигания огня.