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25 февраля, 15:01

В Подмосковье волонтёры изготавливают негаснущие спички для участников СВО

<p>Негаснущие спички для бойцов СВО. Обложка © Телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/volontery-lobni-nachali-delat-negasnuschie-spichki-dlja-uchastnikov-svo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"360"</a></p>

Негаснущие спички для бойцов СВО. Обложка © Телеканал "360"

В Подмосковной Лобне волонтёры центра "Обелиск" начали делать негаснущие спички для отправки участникам спецоперации. Они не потухают даже при сильном ветре и могут гореть до получаса, сообщает телеканал "360".

"Берётся шпажка, к ней приматываются четыре обычные спички, затем всё обматывается салфеткой, закрепляется и покрывается парафином. Таким спичкам не мешают сырость и ветер", — сказала активистка Мария Каштан.

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Волонтёры скручивают спички в "свечном блиндажике", а затем на улице растапливают парафин на газовых горелках и опускают в него изделия. После этого их помещают в набор "Солдатское походное огниво", куда также входят зажигалка и полоска для зажигания огня.

Ранее Лайф писал о том, что телеведущая Лера Кудрявцева передала беспилотники и ретрансляторы отряду "Шторм" в зону СВО.

Илья Суриков
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