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Регион
Опубликовано 25 февраля 2023, 15:01
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В Подмосковье волонтёры изготавливают негаснущие спички для участников СВО

Негаснущие спички для бойцов СВО. Обложка © Телеканал "360"

Негаснущие спички для бойцов СВО. Обложка © Телеканал "360"

В Подмосковной Лобне волонтёры центра "Обелиск" начали делать негаснущие спички для отправки участникам спецоперации. Они не потухают даже при сильном ветре и могут гореть до получаса, сообщает телеканал "360".

"Берётся шпажка, к ней приматываются четыре обычные спички, затем всё обматывается салфеткой, закрепляется и покрывается парафином. Таким спичкам не мешают сырость и ветер", — сказала активистка Мария Каштан.

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Волонтёры скручивают спички в "свечном блиндажике", а затем на улице растапливают парафин на газовых горелках и опускают в него изделия. После этого их помещают в набор "Солдатское походное огниво", куда также входят зажигалка и полоска для зажигания огня.

Ранее Лайф писал о том, что телеведущая Лера Кудрявцева передала беспилотники и ретрансляторы отряду "Шторм" в зону СВО.

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Илья Суриков
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