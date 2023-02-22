ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 февраля 2023, 14:41
11047

Лера Кудрявцева отправила беспилотники отряду "Шторм" в зону СВО

Телеведущая Лера Кудрявцева передала беспилотники и ретрансляторы отряду "Шторм" в зону СВО, а командир группы в благодарность подарил ей шевроны подразделения. Видео получения посылки звезда опубликовала в телеграм-канале.

Телеведущая Лера Кудрявцева передала беспилотники и ретрансляторы отряду "Шторм". Видео © t.me / Лера Кудрявцева

"Все эти дорогие вещи являются очень дорогими расходниками. В последнем бою мы таких потеряли четыре штуки. Поэтому мы имеем острую необходимость, чтобы парк наших беспилотных аппаратов постоянно восполнялся. Чем больше их у нас будет, тем меньше потерь в бою мы будем нести", пояснил командир отряда.

Кудрявцева подчеркнула, что помогает фронту вместе с певцом Дмитрием Маликовым и волонтёром Анной Арбатской, которая находится на постоянной связи с военными. Солдаты пишут ей списки необходимого, Анна собирает деньги, всё закупает и сама отвозит на фронт.

Приехавшая в зону СВО за сыном и внуком бабушка отпраздновала 72-летие в Донбассе
Приехавшая в зону СВО за сыном и внуком бабушка отпраздновала 72-летие в Донбассе

Ранее сообщалось, что на Сахалине организовали акцию в поддержку участников СВО. На юге острова в колонне из машин объединились представители общественных, спортивных и молодёжных организаций региона, волонтёры, политические партии.

BannerImage

Vk / Лера Кудрявцева

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Лера Кудрявцева
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar