Лера Кудрявцева отправила беспилотники отряду "Шторм" в зону СВО

Телеведущая Лера Кудрявцева передала беспилотники и ретрансляторы отряду "Шторм" в зону СВО, а командир группы в благодарность подарил ей шевроны подразделения. Видео получения посылки звезда опубликовала в телеграм-канале.

Телеведущая Лера Кудрявцева передала беспилотники и ретрансляторы отряду "Шторм". Видео © t.me / Лера Кудрявцева

"Все эти дорогие вещи являются очень дорогими расходниками. В последнем бою мы таких потеряли четыре штуки. Поэтому мы имеем острую необходимость, чтобы парк наших беспилотных аппаратов постоянно восполнялся. Чем больше их у нас будет, тем меньше потерь в бою мы будем нести", — пояснил командир отряда.

Кудрявцева подчеркнула, что помогает фронту вместе с певцом Дмитрием Маликовым и волонтёром Анной Арбатской, которая находится на постоянной связи с военными. Солдаты пишут ей списки необходимого, Анна собирает деньги, всё закупает и сама отвозит на фронт.