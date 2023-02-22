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22 февраля, 14:41

Лера Кудрявцева отправила беспилотники отряду "Шторм" в зону СВО

Телеведущая Лера Кудрявцева передала беспилотники и ретрансляторы отряду "Шторм" в зону СВО, а командир группы в благодарность подарил ей шевроны подразделения. Видео получения посылки звезда опубликовала в телеграм-канале.

Телеведущая Лера Кудрявцева передала беспилотники и ретрансляторы отряду "Шторм". Видео © t.me / Лера Кудрявцева

"Все эти дорогие вещи являются очень дорогими расходниками. В последнем бою мы таких потеряли четыре штуки. Поэтому мы имеем острую необходимость, чтобы парк наших беспилотных аппаратов постоянно восполнялся. Чем больше их у нас будет, тем меньше потерь в бою мы будем нести", пояснил командир отряда.

Кудрявцева подчеркнула, что помогает фронту вместе с певцом Дмитрием Маликовым и волонтёром Анной Арбатской, которая находится на постоянной связи с военными. Солдаты пишут ей списки необходимого, Анна собирает деньги, всё закупает и сама отвозит на фронт.

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Ранее сообщалось, что на Сахалине организовали акцию в поддержку участников СВО. На юге острова в колонне из машин объединились представители общественных, спортивных и молодёжных организаций региона, волонтёры, политические партии.

Обложка ©

Vk / Лера Кудрявцева

Татьяна Миссуми
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