Приехавшая в зону СВО за сыном и внуком бабушка отпраздновала 72-летие в Донбассе

Бабушке из Хабаровска, которая приехала в Донбасс добровольцем вслед за сыном и внуком, исполнилось 72 года. Главные мужчины в её жизни специально приехали с передовой, чтобы поздравить с днём рождения, пишет "Mash на Донбассе".

Бабушка, приехавшая в Донбасс за сыном и внуком, отпраздновала 72-летие в кругу семьи. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Наталья Богдановна встретила день рождения санитаркой в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении (ДОКТМО), причём не ожидала приезда гостей, с которыми не виделась с июня прошлого года. Она всё просила внука сказать, где он находится, чтобы её привезли хоть на минуту, но получала лишь один ответ: "Там, где я, тебе делать нечего".

"Все втроём. Каждый на своём фронте. Кто что может, то и делает", — отметила она.

Пока сын и внук защищают Родину, Наталья Богдановна помогает в ДОКТМО ухаживать за ранеными: кормит, застилает кровати, возит их на каталках. При этом говорит, что "никаких сложностей в работе нет". Мама пенсионерки была фронтовичкой и боролась с бандеровцами во Львове, так что "и ей бояться нечего".