Полуфиналист "Лидеров России" вернулся в зону СВО после ранения

Полуфиналист конкурса управленцев "Лидеры России" Александр Григоренко после ранения вернулся в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте президентской платформы "Россия — страна возможностей".

В зону СВО Григоренко ушёл добровольцем в апреле 2022 года. В частности, он участвовал в штурме семи населённых пунктов, в том числе Красного Лимана, Лисичанска, Северска. В ходе боёв он получил лёгкое ранение в голову, но остался в строю. Однако в январе текущего года боец был ранен в лицо осколком от гранатомёта, из-за этого его пришлось госпитализировать. Сейчас Григоренко возглавляет взвод мотострелкового полка на одном из самых сложных направлений Сватово – Кременная в ЛНР.

"У всех ребят хороший боевой настрой. Мы хотим поскорее победить и вернуться домой", — отметил командир.

К слову, впервые на защиту Донбасса Григоренко встал ещё летом 2014 года. В рядах ополченцев ЛНР он участвовал в обороне Луганска и получил осколочное ранение в ногу. В декабре 2015 года, несмотря на хромоту, мужчина снова отправился в Донбасс. В 2016 году он избрался депутатом Заксобрания Пермского края и после завершения полномочий отправился в зону СВО.