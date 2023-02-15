Доброволец и волонтёр из Петербурга сыграли свадьбу в зоне СВО

В Донецке под грохот обстрела свой брак зарегистрировала пара из Санкт-Петербурга — волонтёр Ксения и командир отделения Владислав. Об этой истории рассказывает kp.ru в новом проекте про любовь в зоне СВО.

До спецоперации Влад учился на историка и был реконструктором. На фронт он пошёл добровольно из благородных порывов, но истинные причины остаться у него появились уже на месте.

"Наверное, хотел что-то хорошее сделать. Но истинные причины формируются уже здесь, когда ты попадаешь под обстрел, когда ты теряешь товарищей. Когда своими глазами видишь всё зло, творимое ВСУ. Это становится личным", — признаётся доброволец.

С Ксенией он познакомился незадолго до отъезда в зону боевых действий. Девушка призналась, что к такому решению отнеслась спокойно и не стала отговаривать. К любимому она приехала вместе с его друзьями, которые везли гуманитарную помощь. В знак любви Владислав подарил невесте чеку от гранаты.

Часть церемонии бракосочетания прошла в бомбоубежище из-за начавшегося обстрела Донецка, закончилась она также под звуки "Града".