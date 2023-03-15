Третью неделю Лариса Гузеева борется с подкосившей её заразой не на жизнь, а на смерть
Врачи не знают, как спасти знаменитую сваху. Неужели шоу "Давай поженимся" лишится любимой ведущей?
Поклонники и родные уже третью неделю не находят себе места и безумно переживают за звезду. Её дочь Ольга постоянно навещает мать и справляется о её здоровье. "Вот меня порадовали цветочками, дочка в гости пришла", — делится радостью теледива.
Лариса Гузеева и её дочь Ольга Бухарова. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Дело в том, что ещё в конце февраля 63-летнюю ведущую "Давай поженимся" сразил неизвестный недуг, с которым даже врачи не знают, как бороться. Гузеевой приходится принимать кучу лекарств, и она постоянно чувствует себя измотанной. Но точного диагноза никто не ставит.
По словам телеведущей, её сразил "неизвестный коварный вирус". Сама Лариса Андреевна подозревает у себя корону, ведь одним из симптомов болезни является отсутствие обоняния. Кстати, в 2021 году Гузеева уже им болела и провела тогда в Коммунарке почти месяц из-за осложнений. История повторяется?
Гузеева болеет странным вирусом, но продолжает лепить пельмени. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _larisa_guzeeva_
"Продолжаю болеть третью неделю. Это какой-то ужас!" — жалуется актриса, однако упорно переносит болезнь на ногах. Несмотря на плохое самочувствие, ведущая не забывает о гостеприимстве и о делах. Недавно вместе с подругой Натальей больная Гузеева запустила бизнес по продаже домашних пельменей. Ими же и угостила пришедшую её проведать дочь.
Будем надеяться, что скоро Лариса Гузеева пойдёт на поправку или как минимум нормально отдохнёт. Напомним, что она актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ. Снималась более чем в 50 фильмах и сериалах, а в 2008 году стала ведущей шоу "Давай поженимся".
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