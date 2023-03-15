Третью неделю Лариса Гузеева борется с подкосившей её заразой не на жизнь, а на смерть

Поклонники и родные уже третью неделю не находят себе места и безумно переживают за звезду. Её дочь Ольга постоянно навещает мать и справляется о её здоровье. "Вот меня порадовали цветочками, дочка в гости пришла", — делится радостью теледива.

Лариса Гузеева и её дочь Ольга Бухарова. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Дело в том, что ещё в конце февраля 63-летнюю ведущую "Давай поженимся" сразил неизвестный недуг, с которым даже врачи не знают, как бороться. Гузеевой приходится принимать кучу лекарств, и она постоянно чувствует себя измотанной. Но точного диагноза никто не ставит.

По словам телеведущей, её сразил "неизвестный коварный вирус". Сама Лариса Андреевна подозревает у себя корону, ведь одним из симптомов болезни является отсутствие обоняния. Кстати, в 2021 году Гузеева уже им болела и провела тогда в Коммунарке почти месяц из-за осложнений. История повторяется?

Гузеева болеет странным вирусом, но продолжает лепить пельмени. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _larisa_guzeeva_

"Продолжаю болеть третью неделю. Это какой-то ужас!" — жалуется актриса, однако упорно переносит болезнь на ногах. Несмотря на плохое самочувствие, ведущая не забывает о гостеприимстве и о делах. Недавно вместе с подругой Натальей больная Гузеева запустила бизнес по продаже домашних пельменей. Ими же и угостила пришедшую её проведать дочь.