Абсолютно каждый хотя бы раз совершал одну из этих 7 ошибок в любви

Когда мы молоды и наивны, часто не замечаем совершённых ошибок в отношениях, которые потом влияют на остальные сферы нашей жизни и не только. Лишь с возрастом становится понятно, какими дураками порой были. Собрали список романтических провалов. К сожалению, каждый хотя бы раз сталкивался с этими ошибками.

1. Думаем, что можем изменить человека

Мы думаем, что у нас есть сила менять черты характера и привычки партнёров, что, если постараемся, убедим даже в своих взглядах. Ужасный подход (причём эгоистичный) — подстраивать партнёра под свои запросы. Никто не может изменить другого человека. Он должен делать это сам. Лучше показывать своим вторым половинкам, что готовы к сотрудничеству и компромиссам. Но надеяться, что ради вас кто-то будет меняться, даже если они сами так говорят, не стоит.

Ошибки, которые совершают в любви абсолютно все. Фото © Shutterstock

2. Остаёмся в токсичных отношениях

Пункт, вытекающий из предыдущего. Многие из нас попадают в отношения, которые сложно назвать здоровыми или счастливыми, но мы, утонувшие в любви и комфорте, остаёмся в них во что бы то ни стало. Мы думаем, что партнёры изменятся или что мы сможем изменить их (опять-таки). Но по факту, оставаясь в токсичных отношениях, лишь разрушаем свою жизнь и ментальное здоровье. Если романтика не приносит радости и счастья, в ней нет лёгкости, то лучше покончить с ней раз и навсегда.

3. Выбираем плохих парней

Согласитесь, "плохие парни" или "плохие девчонки" кажутся особенно привлекательными. Но такие партнёры часто не заботятся о нас, не уважают границы, не интересуются делами. Мы лишь попадаем в любовную зависимость. Странно такое проговаривать, но важно выбирать во вторые половинки личностей, которые уважают и любят нас такими, какие мы есть.

4. Пренебрегаем друзьями из-за отношений

Когда романтика ударяет в голову, можно легко забыть про всех остальных. Мы проводим всё время со своими возлюбленными и забываем о важности дружбы. Но не стоит пренебрегать близкими людьми. Ведь они могут помочь сохранить здоровые отношения и оказать поддержку, помочь в трудных ситуациях. Не стоит забывать, что друзья — это наша опора, не меняйте их на партнёров, ищите баланс.

Почему мы выбираем плохих парней и как этого избежать. Фото © Shutterstock

5. Возвращаемся к бывшим

Нет, только не это! После расставания когнитивные искажения заставляют верить, что наши бывшие не такие уж и плохие. Поэтому многие часто возвращаются к ним в поисках утешения или за приятной ностальгией. Жуть. В такой ситуации остаётся напоминать себе, что расставание произошло не просто так. Пора научиться принимать настоящее и смотреть в будущее. Просто идите дальше. Впереди обязательно ждёт кто-то хороший.

6. Не умеем отпускать

Мы часто держимся за старые обиды и не можем отпустить прошлое. Это мешает двигаться вперёд и создавать здоровые отношения с новыми возлюбленными. Нужно научиться прощать и отпускать, чтобы создавать место для новых впечатлений. Прощение — это не оправдание плохого поведения, а лишь шаг к освобождению от негативных эмоций.

Как создать здоровые отношения. Фото © Shutterstock

7. Думаем, что в отношениях всё должно быть идеально