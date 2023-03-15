Абсолютно каждый хотя бы раз совершал одну из этих 7 ошибок в любви
Отношения — это сложно, особенно когда нет опыта. Хотя даже спустя десятки лет и партнёров ситуация особо не меняется. Собрали ошибки, которые вы точно узнаете, ведь каждый их совершал.
Когда мы молоды и наивны, часто не замечаем совершённых ошибок в отношениях, которые потом влияют на остальные сферы нашей жизни и не только. Лишь с возрастом становится понятно, какими дураками порой были. Собрали список романтических провалов. К сожалению, каждый хотя бы раз сталкивался с этими ошибками.
1. Думаем, что можем изменить человека
Мы думаем, что у нас есть сила менять черты характера и привычки партнёров, что, если постараемся, убедим даже в своих взглядах. Ужасный подход (причём эгоистичный) — подстраивать партнёра под свои запросы. Никто не может изменить другого человека. Он должен делать это сам. Лучше показывать своим вторым половинкам, что готовы к сотрудничеству и компромиссам. Но надеяться, что ради вас кто-то будет меняться, даже если они сами так говорят, не стоит.
Ошибки, которые совершают в любви абсолютно все. Фото © Shutterstock
2. Остаёмся в токсичных отношениях
Пункт, вытекающий из предыдущего. Многие из нас попадают в отношения, которые сложно назвать здоровыми или счастливыми, но мы, утонувшие в любви и комфорте, остаёмся в них во что бы то ни стало. Мы думаем, что партнёры изменятся или что мы сможем изменить их (опять-таки). Но по факту, оставаясь в токсичных отношениях, лишь разрушаем свою жизнь и ментальное здоровье. Если романтика не приносит радости и счастья, в ней нет лёгкости, то лучше покончить с ней раз и навсегда.
3. Выбираем плохих парней
Согласитесь, "плохие парни" или "плохие девчонки" кажутся особенно привлекательными. Но такие партнёры часто не заботятся о нас, не уважают границы, не интересуются делами. Мы лишь попадаем в любовную зависимость. Странно такое проговаривать, но важно выбирать во вторые половинки личностей, которые уважают и любят нас такими, какие мы есть.
4. Пренебрегаем друзьями из-за отношений
Когда романтика ударяет в голову, можно легко забыть про всех остальных. Мы проводим всё время со своими возлюбленными и забываем о важности дружбы. Но не стоит пренебрегать близкими людьми. Ведь они могут помочь сохранить здоровые отношения и оказать поддержку, помочь в трудных ситуациях. Не стоит забывать, что друзья — это наша опора, не меняйте их на партнёров, ищите баланс.
Почему мы выбираем плохих парней и как этого избежать. Фото © Shutterstock
5. Возвращаемся к бывшим
Нет, только не это! После расставания когнитивные искажения заставляют верить, что наши бывшие не такие уж и плохие. Поэтому многие часто возвращаются к ним в поисках утешения или за приятной ностальгией. Жуть. В такой ситуации остаётся напоминать себе, что расставание произошло не просто так. Пора научиться принимать настоящее и смотреть в будущее. Просто идите дальше. Впереди обязательно ждёт кто-то хороший.
6. Не умеем отпускать
Мы часто держимся за старые обиды и не можем отпустить прошлое. Это мешает двигаться вперёд и создавать здоровые отношения с новыми возлюбленными. Нужно научиться прощать и отпускать, чтобы создавать место для новых впечатлений. Прощение — это не оправдание плохого поведения, а лишь шаг к освобождению от негативных эмоций.
Как создать здоровые отношения. Фото © Shutterstock
7. Думаем, что в отношениях всё должно быть идеально
Многие уверены, что любовь — это только страсть, нежные чувства и весь мир у ног. Но на самом деле романтическая связь — это компромиссы, работа над собой и уважение. Мы должны научиться строить здоровые взаимоотношения, основанные на доверии. Для этого одной любви недостаточно. Следует уважать партнёра, быть готовым выслушать его мнение, а также уметь договариваться в любых ситуациях.
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