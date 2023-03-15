Как быстро поднять себе настроение, чтобы до конца дня ходить с улыбкой на лице

В современном мире люди каждый день сталкиваются с десятками стрессовых ситуаций, которые вызывают негативные эмоции и влияют на настроение. А плохое расположение духа в свою очередь может перевернуть с ног на голову все сферы жизни. Проблемы появятся и на работе, и в семье, даже хобби — под угрозой всё. Благо это можно предотвратить. Рассказываем о 7 способах, которые поднимут настроение и наполнят вас позитивом.

Как поднять настроение? Прогуляться на свежем воздухе

Самый простой и быстрый способ улучшить настроение — это прогулка (желательно, на свежем воздухе). Поэтому просто выйдите из дома или офиса и походите минут 10. Это поможет вам расслабиться и получить дополнительную дозу кислорода, что положительно скажется на настроении. Мало того, ещё и улучшит работу сердечно-сосудистой системы и понизит уровень стресса.

Как поднять настроение быстро и эффективно. Фото © Shutterstock

Послушайте музыку

Музыка, как показывают исследования, действительно имеет большое влияние на наше настроение. При прослушивании любимых треков наш мозг выделяет определённые химические вещества, которые могут повысить уровень гормонов радости и понизить уровень стресса. Кроме того, музыка улучшает продуктивность и помогает расслабиться. Попробуйте различные жанры и выберите то, что вам подходит.

Поднять настроение с помощью медитации

Медитация — это прекрасный метод для того, чтобы расслабиться и улучшить настроение. Найдите тихое место, закройте глаза и сфокусируйтесь на своём дыхании в течение нескольких минут. Это поможет снять стресс и заботы. Дыхательные практики улучшат настроение, повысят концентрацию, снизят уровень тревоги и депрессии. Если не знаете, что делать, скачайте себе любое приложение для медитаций — базовые навыки доступны бесплатно.

Как поднять настроение и понизить стресс. Фото © Shutterstock

Загрустили? Почитайте

Чтение — способ отвлечься и расслабиться. Возьмите книгу, которая вам нравится, и прочтите несколько страниц. Это поможет забыть о проблемах и сосредоточиться на чём-то приятном. Литература поднимает настроение, уменьшает уровень стресса, увеличивает концентрацию и даже улучшает когнитивные способности.

Как прикольно поднять настроение — пообщайться с друзьями

Позвоните или напишите своим друзьям и пообщайтесь с ними в течение нескольких минут. Вы почувствуете поддержку и положительные эмоции. Такие, пусть даже короткие, контакты повышают самооценку и самоценность. Найдите время для общения с друзьями и в будни. Помимо хорошего настроения ещё плюс — поддержание отношений.

Загнались? Попейте водички

Исследования показывают, что недостаток воды в организме может плохо сказаться на нашем настроении. Вода помогает снизить уровень стресса и улучшить работу мозга, а это и влияет на положительный настрой. Кроме того, она помогает очищать организм от вредных веществ. Поэтому, чтобы быть в хорошем расположении духа, нужно пить достаточное количество воды в течение дня. Вообще, большинство напитков лучше заменить на воду — это положительно отразится и на теле, и на ментальном состоянии.

Как быстро улучшить настроение. Фото © Shutterstock

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