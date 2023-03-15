Звезда "Не родись красивой" заявила, что может получить до 15 лет тюрьмы в России

Дочь актёра Владимира Машкова Мария заявила, что боится возвращаться в Россию, так как, по её словам, ей в РФ может грозить до 15 лет лишения свободы. Всё дело в законе о фейках о Вооружённых силах РФ.

"Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию. Мне страшно. Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую", — написала актриса на своей странице в "Инстаграме"*.

37-летняя Мария Машкова живёт в США. С отцом они не общаются из-за разногласий. Как актриса Машкова известна по фильмам "Закрытые пространства", "Бедная LIZ", "Папа", "Маленькая принцесса", "Мама, не горюй!" и сериалам "Степные дети", "ЮЗЗЗ", "Лапси", "Забытый", "Чёрная метка", а также "Не родись красивой".

Ранее блогершу Веронику Белоцерковскую (Belonika) заочно приговорили к девяти годам колонии за распространение фейков о ВС РФ. Кроме того, ей на пять лет запретили администрировать интернет-страницы и арестовали имущество почти на 153 миллиона рублей.