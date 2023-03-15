Little Big отменила концерт на Бали за день до выступления, чем сильно разозлила фанатов
Концерт Little Big на Бали перенесли с 16 марта на 8 апреля
Концерт группы Little Big на индонезийском острове Бали, который должен был состояться 16 марта, отменили за день до его начала. Теперь выступление артистов состоится 8 апреля, о чём коллектив сообщил в своём телеграм-канале.
"Наш концерт на Бали переносится с 16 марта на 8 апреля по техническим причинам! Все купленные билеты на 16 марта будут действительны 8 апреля", — говорится в сообщении.
Фото © t.me / littlebigtg
Однако фанаты LIttle Big в соцсетях группы пришли в негодование. Многие из них сетуют на то, что их отпуск, равно как и визы, не вечный, столько ждать выступления они не сумеют. Кто-то и вовсе специально брал билеты и путёвку, чтобы попасть на концерт, который оказался отменён за день.
Ранее же Лайф рассказывал, что на Бали задержали россиянина Семёна Щербакова, который устроил незаконное стендап-выступление. Всё из-за того, что у него была туристическая виза, по которой он не может работать.
ТАСС / Вадим Тараканов