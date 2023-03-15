Little Big отменила концерт на Бали за день до выступления, чем сильно разозлила фанатов

Концерт группы Little Big на индонезийском острове Бали, который должен был состояться 16 марта, отменили за день до его начала. Теперь выступление артистов состоится 8 апреля, о чём коллектив сообщил в своём телеграм-канале.

"Наш концерт на Бали переносится с 16 марта на 8 апреля по техническим причинам! Все купленные билеты на 16 марта будут действительны 8 апреля", — говорится в сообщении.

Фото © t.me / littlebigtg

Однако фанаты LIttle Big в соцсетях группы пришли в негодование. Многие из них сетуют на то, что их отпуск, равно как и визы, не вечный, столько ждать выступления они не сумеют. Кто-то и вовсе специально брал билеты и путёвку, чтобы попасть на концерт, который оказался отменён за день.