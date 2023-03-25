Нейросеть нарисовала героев мультфильмов СССР, и таких "Троих из Простоквашино" вы ещё не видели

Если раньше было модным и прикольным выкладывать фото котиков и пёсиков, то сейчас все с интересом проверяют возможности нейросети Midjourney, прося её нарисовать что-то. Или, как в нашем случае, "обновить". Энтузиасты и поклонники советских мультфильмов взялись за любимых из "Простоквашино", и вот что у них получилось.

Представления Midjourney о маме, папе и Дяде Фёдоре. Фото © t.me / "Нейросеть видит"

Поэкспериментировать решились абсолютно со всеми персонажами мультфильма. Дядя Фёдор и его родители теперь приобрели более реалистичный человеческий облик, а почтальон Печкин может похвастаться не только велосипедом, но и отменными усами.

Галчонок и почтальон Печкин по версии нейронной сети. Фото © t.me / "Нейросеть видит"

Не обделили и животных. Шарик, Матроскин и даже галчонок тоже помолодели и теперь смотрят с экрана более похожими на настоящих животных. Но, если присмотреться, сохранились отличительные черты: у кота — красный шарф, у пса — умный взгляд, у галчонка... он прекрасен так и так.