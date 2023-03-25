Нейросеть нарисовала героев мультфильмов СССР, и таких "Троих из Простоквашино" вы ещё не видели
Именно так глазами Midjourney выглядели бы популярные личности любимого советского мультфильма. "Обновили" не только людей, но и Шарика с Матроскиным.
Если раньше было модным и прикольным выкладывать фото котиков и пёсиков, то сейчас все с интересом проверяют возможности нейросети Midjourney, прося её нарисовать что-то. Или, как в нашем случае, "обновить". Энтузиасты и поклонники советских мультфильмов взялись за любимых из "Простоквашино", и вот что у них получилось.
Представления Midjourney о маме, папе и Дяде Фёдоре. Фото © t.me / "Нейросеть видит"
Поэкспериментировать решились абсолютно со всеми персонажами мультфильма. Дядя Фёдор и его родители теперь приобрели более реалистичный человеческий облик, а почтальон Печкин может похвастаться не только велосипедом, но и отменными усами.
Галчонок и почтальон Печкин по версии нейронной сети. Фото © t.me / "Нейросеть видит"
Не обделили и животных. Шарик, Матроскин и даже галчонок тоже помолодели и теперь смотрят с экрана более похожими на настоящих животных. Но, если присмотреться, сохранились отличительные черты: у кота — красный шарф, у пса — умный взгляд, у галчонка... он прекрасен так и так.
Вот так нейросеть Midjourney видит Матроскина и Шарика. Фото © t.me / "Нейросеть видит"
Удивительно, сколько возможностей теперь даёт творческим людям нейросеть Midjourney, рисуя по запросу такие шедевры. Можно отправить персонажей в другую вселенную, сделать животных невероятными толстячками и даже представить города России в облике людей.
t.me / "Нейросеть видит"