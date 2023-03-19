Нейросеть нарисовала героев "Игры престолов" в стиле русских сказок, это должен увидеть каждый

Экспериментировать с уже научившейся создавать шедевры нейросетью становится всё интереснее. Ведь можно перенести любимых персонажей из одной вселенной в другую. На этот раз энтузиасты из Сети добрались до героев сериала "Игра престолов" и попросили Midjourney нарисовать их в стиле старорусских былин. И только посмотрите на результат!

Именно так нейросеть Midjourney представляет Арью Старк. Фото © Telegram / "Данайские нейросети"

Так нейросеть рисует Сансу Старк. Фото © Telegram / "Данайские нейросети"

Примерить на себя роль героев сказок решились Арья и Санса Старк, Дейенерис Таргариен, Кхал Дрого, Мелисандра, Джоффри Баратеон и Тирион Ланнистер.

Нейросеть Midjourney посчитала, что Дейенерис стала бы покровительницей Змея-Горыныча. Фото © Telegram / "Данайские нейросети"

Так глазами нейросети выглядит Кхал Дрого. Похож на хана. Фото © Telegram / "Данайские нейросети"

Каждый из героев не теряет своей изюминки и отсылки к оригинальной истории, хоть нейросеть и нарисовала их в других образах. Колоритные и индивидуальные, теперь даже захотелось посмотреть на русскую версию "Игры престолов". Кажется, это бы выглядело очень интересно.

Так нейросеть рисует Мелисандру. Ну вылитая Баба-Яга с избушкой на курьих ножках. Фото © Telegram / "Данайские нейросети"

Всеми ненавистный Джоффри Баратеон глазами нейросети так бы выглядел в былине. Фото © Telegram / "Данайские нейросети"

Так глазами нейросети выглядит Тирион Ланнистер. Из-за маленького роста почему-то стал грибом. Фото © Telegram / "Данайские нейросети"