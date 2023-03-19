6 способов расслабиться в воскресенье, не думая о понедельнике

Если считаете, что воскресенье — просто день перед понедельником, то вам нужно научиться отдыхать. Полюбите каждую минуту своих выходных, проведя их правильно. Тогда и на календарь смотреть не придётся.

1. Будьте в моменте

Фото © Кадр из фильма "Время", режиссёр/сценарист — Эндрю Никкол / Kinopoisk

В воскресенье не нужно постоянно думать о предстоящем понедельнике. Он ещё не наступил, у вас всё ещё выходные. А если завтра действительно много дел? Выделите полчаса на "подумать", а потом возвращайтесь к отдыху. Радуйтесь, что у вас есть ещё целый день, который можно провести с близкими или посвятить себе.

2. Наполните дом ароматами

Фото © Кадр из фильма "Парфюмер: История одного убийцы", режиссёр —Том Тыквер, сценаристы — Эндрю Биркин, Патрик Зюскинд / Kinopoisk

У вас ещё нет аромасвечей? Возможно, пришло время их купить, особенно если вы трудоголик. Приятные запахи создадут дома атмосферу тепла и уюта. Что ещё нужно для качественного релакса?

3. Почитайте книгу

Фото © Кадр из фильма "Книга Илая", режиссёры — Альберт Хьюз, Аллен Хьюз, сценарист — Гэри Уитта / Kinopoisk

Отложите телефон и возьмите в руки бумажную книгу. Если давно этого не делали, мозг скажет вам спасибо. Неважно, что это будет: захватывающий детектив или познавательный нон-фикшен. Главное, сделать чтение по выходным привычкой.

4. Потискайте домашнего питомца

Фото © Кадр из фильма "Кладбище домашних животных", режиссёр — Кевин Колш, Деннис Уидмайер, сценаристы — Джеффри Бюхлер, Стивен Кинг/ Kinopoisk

Если, конечно, он у вас есть. Это быстро и бесплатно поднимет настроение. Положительный результат гарантирован! Если нет, отправьтесь в антикафе с котиками или кроликами или загляните в гости к тем, у кого питомец имеется.

5. Поменяйте постельное бельё

Фото © Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов – 7", режиссёр/сценарист — Уэс Крэйвен / Kinopoisk

Нужно делать это как минимум раз в неделю, и выходные — лучшее время. Нерегулярная смена белья может привести даже к проблемам со здоровьем.

6. Вкусно поешьте

Фото © Кадр из фильма "Город Зеро" © Режиссёр — Карен Шахназаров, сценаристы — Александр Бородянский, Карен Шахназаров / Kinopoisk

Приготовьте себе что-нибудь необычное. А лучше сходите в любимый ресторан и устройте праздник живота. Можно даже просто заказать еду на дом — лишь бы она вас порадовала.