Уиллем Дефо снова готов надеть костюм Зелёного Гоблина

Актёр Уиллем Дефо вновь готов к роли Зелёного Гоблина в фильме "Человек-паук". Об этом пишет издание Variety. Последний раз он появлялся в этом образе в картине 2021 года "Человек-паук: Нет пути домой".

Дефо не исключает нового появления в роли культового злодея. Основным условием для этого является полноценный сценарий для героя, а не эпизодическая роль.

"Я хочу быть убеждён, что сделаю что-то достаточно существенное, а не поверхностное. И я действительно хочу, чтобы там был экшен. Я хочу участвовать в экшен-сценах. Потому что это действительно мне нравится. Это единственный способ укрепить персонажа. В противном случае работа просто превратится в серию мемов", — рассказал актёр.