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18 марта, 03:37

Том Круз посмотрел нового "Флеша" за три месяца до премьеры и остался в восторге

Американский актёр Том Круз посмотрел блокбастер "Флэш" за три месяца до премьеры. По данным издания The Hollywood Reporter, он остался в восторге от ленты.

В конце февраля артист встретился с генеральным директором Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом. В ходе разговора глава компании заявил, что кинокомикс великолепен и Круз попросил дать ему посмотреть фильм. Сотрудник компании доставил его в дом актёра в Беверли-Хиллз. Круз остался в восторге и набрал режиссёру Энди Мускетти, заявив, что "это тот фильм, который нам сейчас нужен".

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Ранее Лайф писал, что в Сети появился трейлер нового боевика Гая Ричи "Переводчик". В центре сюжета ленты окажется сержант Джон Кинли, завершающий службу в Афганистане и попадающий со своей группой под обстрел в один из последних дней.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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