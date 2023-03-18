Том Круз посмотрел нового "Флеша" за три месяца до премьеры и остался в восторге

Американский актёр Том Круз посмотрел блокбастер "Флэш" за три месяца до премьеры. По данным издания The Hollywood Reporter, он остался в восторге от ленты.

В конце февраля артист встретился с генеральным директором Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом. В ходе разговора глава компании заявил, что кинокомикс великолепен и Круз попросил дать ему посмотреть фильм. Сотрудник компании доставил его в дом актёра в Беверли-Хиллз. Круз остался в восторге и набрал режиссёру Энди Мускетти, заявив, что "это тот фильм, который нам сейчас нужен".