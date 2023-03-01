Вышел официальный дублированный трейлер четвёртой части "Джона Уика" с Киану Ривзом

На ютуб-канале компании "Атмосфера кино" появился русскоязычный трейлер боевика "Джон Уик 4" с актёром Киану Ривзом в главной роли. В отечественном прокате премьера запланирована на 23 марта — за день до мирового показа.

По сюжету главный герой находит способ победить Правление кланов. Однако прежде, чем он получит долгожданную свободу, Джон Уик сразится с новым врагом и его влиятельными союзниками, которые способны даже старых друзей превратить в предателей.

Четвёртая часть станет самым длинным фильмом франшизы — 2 часа 49 минут. Также в ленте снялись актёры Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн, Хироюки Санада, Иэн Макшейн и другие.