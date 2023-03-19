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19 марта, 07:00

Что Меркурий в Овне принесёт всем знакам зодиака и как изменится жизнь после 19 марта

Важное астрологическое событие произойдёт уже 19 марта — Меркурий перейдёт в знак зодиака Овен. Как это отразится на наших жизнях и что нужно делать в период до 3 апреля?

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Обложка © Freepik / lookstudio

Когда планеты переходят из одного знака зодиака в другой, это всегда приводит к изменениям и в наших жизнях. На этот раз подкинет парочку сюрпризов Меркурий. В астрологии небесное светило отвечает за приспособляемость, умение всесторонне рассмотреть проблему, применять знания и опыт на практике. Эта планета считается покровителем для знаков зодиака Близнецы и Дева. Каких же изменений ждать 19 марта и стоит ли заранее готовиться к худшему?

Меркурий в Овне 19 марта 2023 года — чего ожидать

С 19 марта Меркурий будет находиться в Овне, что принесёт изменения в жизнь каждому знаку зодиака. Созвездие огненное, значит, в этот период мы можем чувствовать и проявлять больше энергии, страсти и амбиций. От небесного светила в конце марта стоит ожидать подсказок в виде новых идей, возможностей и открытий. Будьте готовы к тому, что мир вокруг вас может измениться и вы должны будете адаптироваться к новым условиям.

Чем опасен Меркурий в Овне, который наступит 19 марта

Меркурий в Овне может привести к тому, что вы будете более склонны к риску и импульсивности. Будьте внимательны и не поддавайтесь огненной стихии этого знака зодиака. Иначе совершите поспешные действия, о которых вскоре пожалеете. Будьте осторожны и не рубите сплеча, принимайте решения на холодную голову. Ещё Меркурий в Овне станет периодом конфликтов и недопонимания. Постарайтесь быть более терпимыми и дипломатичными к окружающим.

Как пережить Меркурий в Овне 19 марта каждому знаку зодиака. Фото © Freepik

Как пережить Меркурий в Овне 19 марта каждому знаку зодиака. Фото © Freepik

Меркурий окажется в знаке Овен 19 марта: плюсы

Меркурий в Овне может стать временем новых возможностей, особенно если вы готовы рискнуть. Будьте активны и начинайте новые проекты: они принесут вам успех и удовлетворение. Конец марта также окажется благоприятным периодом для новых знакомств и разнообразия связей. Будьте открытыми для новых людей и идей.

Меркурий в Овне — когда закончится

Период Меркурия в Овне продлится с 19 марта по 3 апреля 2023 года. После этого небесное светило переместится в знак зодиака Телец, что может привести к новым изменениям и возможностям.

Что ждёт знаки зодиака, когда Меркурий перейдёт в Овен. Фото © Shutterstock

Что ждёт знаки зодиака, когда Меркурий перейдёт в Овен. Фото © Shutterstock

Чего ждать всем знакам зодиака, пока Меркурий в Овне

С 19 марта 2023 года Меркурий уютно расположится в созвездии Овна. И это принесёт изменения в жизнь каждого знака зодиака. Чего ждать от этого периода, чего опасаться?

Из-за того что Меркурий перейдёт в их созвездие, представители этого знака будут чувствовать себя на вершине мира. Будет казаться, перед Овнами открыты все двери, любая авантюра им по плечу. И они будут правы! Сейчас самое время брать быка за рога.

В то же время для носителей знака зодиака Телец приходит время доделывать старые проекты, не проявлять повышенных эмоций и избегать неприятностей. Потому что они будут подстерегать буквально на каждом шагу.

Общительные Близнецы тоже могут оказаться в числе тех, кто пострадает от Меркурия в Овне. Обладателям этого знака зодиака лучше уйти с головой в работу, там есть больше шансов добиться успеха.

Меркурий в Овне 19 марта: как пережить период всем знакам зодиака. Фото © Freepik / senivpetro

Меркурий в Овне 19 марта: как пережить период всем знакам зодиака. Фото © Freepik / senivpetro

Люди, рождённые в знаке зодиака Рак, будут окружены вниманием. Но контроль за каждым их действием станет раздражать, что приведёт к конфликтам. Необходимо иногда сдерживать порывы высказаться в лицо обидчикам и не вестись на провокации.

Для Львов наступает период новых возможностей, но им придётся выбирать между работой и семьёй. Несмотря на окончательное решение, представители этого знака зодиака будут счастливы и довольны своей жизнью.

А вот обладатели знака зодиака Дева могут потеряться в своих желаниях. Обычно весьма скромные, они захотят получить всё и сразу. Неумение расставлять приоритеты может нарушить все планы, поэтому важно немного замедлиться и подумать над хотелками.

Новые возможности и трудности: гороскоп на период Меркурия в Овне. Фото © Shutterstock

Новые возможности и трудности: гороскоп на период Меркурия в Овне. Фото © Shutterstock

Людям со знаком зодиака Весы стоит обратить внимание на отношения с семьёй и друзьями. Старайтесь действовать осторожно, не ругайтесь, не навязывайте своё мнение. Вообще, с 19 марта по 3 апреля необходимо несколько раз подумать, прежде чем начать говорить. Одинокие Весы смогут завязать отношения, о которых они так давно мечтали.

В ближайшее время представителям знака зодиака Скорпион следует проявлять большую внимательность и сосредоточенность при работе с документами. Избегайте покупки новой техники и электроники, так как она может быстро выйти из строя. Кроме того, попытайтесь быть осторожными в выполнении рутинных дел, которые могут привести к эффекту домино.

Люди со знаком зодиака Стрелец могут начать конфликт, который приведёт к разрыву со второй половинкой. Пока Меркурий находится в Овне, не подливайте масла в огонь. Вам нужно просто отдохнуть, провести время на свежем воздухе и в одиночестве.

Как Меркурий в Овне повлияет на знаки зодиака 19 марта. Фото © Shutterstock

Как Меркурий в Овне повлияет на знаки зодиака 19 марта. Фото © Shutterstock

Ситуация на работе может оказаться непростой для носителей знака зодиака Козерог. Увеличившаяся конкуренция и желание выделиться могут привести к конфликтам и неудачам. Однако, если правильно направить энергию, можно достичь значительных успехов в карьере. Рекомендуется сконцентрироваться на созидательных проектах и избегать ситуаций, которые могут привести к негативным последствиям.

Период, когда каждому представителю знака зодиака Водолей понадобится чьё-то общество, наступил. Если правильно организовать своё время, можно обзавестись новыми полезными знакомствами, продвинуться по карьерной лестнице и заработать премию.

Рыбы смогут заработать больше и зарекомендовать себя как ценного сотрудника. Однако в личной жизни представителей этого знака зодиака может возникнуть риск конфликтов на бытовой почве. Поэтому, прежде чем поделиться своими мыслями, стоит несколько раз подумать.

Не выходите замуж за парней этих знаков зодиака — они ужасные трудоголики

Не выходите замуж за парней этих знаков зодиака — они ужасные трудоголики

Сергей Трофимов
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