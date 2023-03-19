Что Меркурий в Овне принесёт всем знакам зодиака и как изменится жизнь после 19 марта

Когда планеты переходят из одного знака зодиака в другой, это всегда приводит к изменениям и в наших жизнях. На этот раз подкинет парочку сюрпризов Меркурий. В астрологии небесное светило отвечает за приспособляемость, умение всесторонне рассмотреть проблему, применять знания и опыт на практике. Эта планета считается покровителем для знаков зодиака Близнецы и Дева. Каких же изменений ждать 19 марта и стоит ли заранее готовиться к худшему?

Меркурий в Овне 19 марта 2023 года — чего ожидать

С 19 марта Меркурий будет находиться в Овне, что принесёт изменения в жизнь каждому знаку зодиака. Созвездие огненное, значит, в этот период мы можем чувствовать и проявлять больше энергии, страсти и амбиций. От небесного светила в конце марта стоит ожидать подсказок в виде новых идей, возможностей и открытий. Будьте готовы к тому, что мир вокруг вас может измениться и вы должны будете адаптироваться к новым условиям.

Чем опасен Меркурий в Овне, который наступит 19 марта

Меркурий в Овне может привести к тому, что вы будете более склонны к риску и импульсивности. Будьте внимательны и не поддавайтесь огненной стихии этого знака зодиака. Иначе совершите поспешные действия, о которых вскоре пожалеете. Будьте осторожны и не рубите сплеча, принимайте решения на холодную голову. Ещё Меркурий в Овне станет периодом конфликтов и недопонимания. Постарайтесь быть более терпимыми и дипломатичными к окружающим.

Как пережить Меркурий в Овне 19 марта каждому знаку зодиака. Фото © Freepik

Меркурий окажется в знаке Овен 19 марта: плюсы

Меркурий в Овне может стать временем новых возможностей, особенно если вы готовы рискнуть. Будьте активны и начинайте новые проекты: они принесут вам успех и удовлетворение. Конец марта также окажется благоприятным периодом для новых знакомств и разнообразия связей. Будьте открытыми для новых людей и идей.

Меркурий в Овне — когда закончится

Период Меркурия в Овне продлится с 19 марта по 3 апреля 2023 года. После этого небесное светило переместится в знак зодиака Телец, что может привести к новым изменениям и возможностям.

Что ждёт знаки зодиака, когда Меркурий перейдёт в Овен. Фото © Shutterstock

Чего ждать всем знакам зодиака, пока Меркурий в Овне

С 19 марта 2023 года Меркурий уютно расположится в созвездии Овна. И это принесёт изменения в жизнь каждого знака зодиака. Чего ждать от этого периода, чего опасаться?

Из-за того что Меркурий перейдёт в их созвездие, представители этого знака будут чувствовать себя на вершине мира. Будет казаться, перед Овнами открыты все двери, любая авантюра им по плечу. И они будут правы! Сейчас самое время брать быка за рога.

В то же время для носителей знака зодиака Телец приходит время доделывать старые проекты, не проявлять повышенных эмоций и избегать неприятностей. Потому что они будут подстерегать буквально на каждом шагу.

Общительные Близнецы тоже могут оказаться в числе тех, кто пострадает от Меркурия в Овне. Обладателям этого знака зодиака лучше уйти с головой в работу, там есть больше шансов добиться успеха.

Меркурий в Овне 19 марта: как пережить период всем знакам зодиака. Фото © Freepik / senivpetro

Люди, рождённые в знаке зодиака Рак, будут окружены вниманием. Но контроль за каждым их действием станет раздражать, что приведёт к конфликтам. Необходимо иногда сдерживать порывы высказаться в лицо обидчикам и не вестись на провокации.

Для Львов наступает период новых возможностей, но им придётся выбирать между работой и семьёй. Несмотря на окончательное решение, представители этого знака зодиака будут счастливы и довольны своей жизнью.

А вот обладатели знака зодиака Дева могут потеряться в своих желаниях. Обычно весьма скромные, они захотят получить всё и сразу. Неумение расставлять приоритеты может нарушить все планы, поэтому важно немного замедлиться и подумать над хотелками.

Новые возможности и трудности: гороскоп на период Меркурия в Овне. Фото © Shutterstock

Людям со знаком зодиака Весы стоит обратить внимание на отношения с семьёй и друзьями. Старайтесь действовать осторожно, не ругайтесь, не навязывайте своё мнение. Вообще, с 19 марта по 3 апреля необходимо несколько раз подумать, прежде чем начать говорить. Одинокие Весы смогут завязать отношения, о которых они так давно мечтали.

В ближайшее время представителям знака зодиака Скорпион следует проявлять большую внимательность и сосредоточенность при работе с документами. Избегайте покупки новой техники и электроники, так как она может быстро выйти из строя. Кроме того, попытайтесь быть осторожными в выполнении рутинных дел, которые могут привести к эффекту домино.

Люди со знаком зодиака Стрелец могут начать конфликт, который приведёт к разрыву со второй половинкой. Пока Меркурий находится в Овне, не подливайте масла в огонь. Вам нужно просто отдохнуть, провести время на свежем воздухе и в одиночестве.

Как Меркурий в Овне повлияет на знаки зодиака 19 марта. Фото © Shutterstock

Ситуация на работе может оказаться непростой для носителей знака зодиака Козерог. Увеличившаяся конкуренция и желание выделиться могут привести к конфликтам и неудачам. Однако, если правильно направить энергию, можно достичь значительных успехов в карьере. Рекомендуется сконцентрироваться на созидательных проектах и избегать ситуаций, которые могут привести к негативным последствиям.

Период, когда каждому представителю знака зодиака Водолей понадобится чьё-то общество, наступил. Если правильно организовать своё время, можно обзавестись новыми полезными знакомствами, продвинуться по карьерной лестнице и заработать премию.